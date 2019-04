U&D Over, David Scarantino e Cristina Incorvaia innamorati più che mai dopo "Uomini e Donne"

David Scarantino e Cristina Incorvaia, sono stati sicuramente il protagonisti principali del trono Over di Uomini e Donne grazie anche alla loro storia d’amore fatta di alti e bassi, discussioni e gelosie. Dopo varie polemiche, finalmente i due hanno deciso di abbandonare insieme il parterre del dayting show di Maria De Filippi per viversi serenamente fuori dalle telecamere.

Intervistati entrambi dal settimanale Uomini e Donne Magazine, hanno voluto parlare principalmente del loro percorso nel parterre di Queen Mary raccontando anche del loro amore e del momento bellissimo che stanno vivendo in questo momento. “David mi ha stupita. Non mi aspettavo minimamente di uscire dal programma in quel modo, dopo tutte le discussioni, soprattutto perché so per certo che era rimasto molto male del fatto che io avessi deciso di frequentarmi con Daniele” ha infatti chiosato Cristina.

La dama era più che convinta che David, dopo le polemiche nate nelle ultime settimane, avesse intenzione di cancellarla dalla sua vita in quanto è più che certo che il cavaliere genovese è una persona molto gelosa. Ma appena usciti insieme dal trono Over di Uomini e Donne i due si sono guardati negli occhi e si sono detti solamente “Finalmente era ora!”.

Cristina infatti è certa che la scelta di David era dettata solamente dalla paura di perderla, soprattutto nel momento in cui lei stessa aveva sottolineato che Daniele era un uomo interessante e che avrebbe potuto darle un po’ di tranquillità. Lo stesso David, infatti, durante l’intervista a Uomini e Donne Magazine ha confermato di aver provato molta gelosia quando ha visto Cristina frequentare un altro.

“Ho scoperto che è una donna che è realmente interessata all’idea di costruirsi una famiglia e una vita con me in maniera concreta, proiettandosi verso il futuro. La cosa che apprezzo di più di Cristina è la sua intelligenza… in generale è una donna perfetta, se non fosse per la sua scarsa pazienza: è davvero un vulcano! Una donna vulcano con la quale voglio andare a convivere al più presto” ha infatti confessato il cavaliere genovese.