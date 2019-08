U&D Over, Daniela Ranaldi si racconta a cuore aperto: tronisti del cuore, scontri e nuovi retroscena

Uno dei punti di riferimento del dating show “Uomini e Donne” è sicuramente Daniela Ranaldi, conosciuta ai più come la Danielona del pubblico del programma condotto da Maria De Filippi, che grazie alla sua schiettezza e ai suoi modi veri ed autentici, si è fatta conoscore ed apprezzare dai telespettatori.

Daniela è una presenza costante a “Uomini e Donne”, infatti fa parte del pubblico da ben 21 anni. In questo lungo periodo di frequentazione degli studi Elios la Ranaldi di cose non solo ne ha viste ma ne ha da raccontare, e lo ho fatto stavolta grazie ad una lunga intervista rilasciata in esclusiva al sito Notizie.it, dove si è raccontata a cuore aperto.

Danielona ed il suo “Uomini e Donne”

La Ranaldi tiene a precisare che la sua spontaneità e veracità non è mai stata indotta o suggerita dagli autori, dichiarandosi incapace di seguire un copione. Unico limite imposto, ovviamente, è quello delle parolacce, che è una cosa giusta e comprensibile considerato il tipo di programma e la popolarità dello stesso.

Sono stati tanti gli scontri che Danielona ha avuto con vari protagonisti della trasmissione, tra questi la Ranaldi tiene a ricordare: “Ho attaccato duramente Cristian Galella ma poi ho capito che è un ragazzo per bene“, per poi voler precisare che i litigi riguardano solo il contesto televisivo, lei non giudica mai ciò che accade fuori lo studio.

Sui tronisti che più le sono rimasti nel cuore, Danielona non ha dubbi: Costantino Vitagliano, Francesco Arca e Galella. Se da un lato la Ranaldi ammette che il vero corteggiamento lo ha visto negli ultimi anni solo nel Trono Gay. Alla domanda se partecirebbe mai al Trono Over come dama, la Ranaldi ha replicato che lo farebbe solo in tarda età. Poi ha aggiunto che gli uomini hanno paura delle donne indipendenti.

Daniela è una donna lavoratrice, infatti per molti anni ha avuto una tintoria, poi ha lavorato per una nota catena di fast food; si è data sempre da fare e non si è tirata indietro nell’accudire la madre che si è ammalata, rinunciando a tutti i suoi sogni. Sulla persona della verace Daniela pende una passata accusa per spaccio, e sembra che in quel brutto momento il sostegno del pubblico non le è mai mancato.