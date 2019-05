U&D Over, Cristian D’Onofrio parla di Giorgio Manetti e rivela: "Ha sfruttato un pochino Gemma, seppur con carineria”

Cristian D’Onofrio, il cavaliere che nel lontano 2001 arrivò a U&D corteggiare Claudia Montanarini conquistandola e decidendo di conoscerla al di fuori del parterre, è ritornato nel dating show di Maria De Filippi pronto a rimettersi in gioco. Con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, il cavaliere ha voluto parlare della relazione tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani.

Come ormai ben sappiamo, il “Gabbiano” ha deciso di abbandonare la trasmissione ormai un anno fa mentre la dama torinese è ancora nel parterre del programma convinta prima o poi di incontrare il principe azzurro. In questi mesi, molti hanno espresso la loro opinione sul comportamento di Giorgio e anche Cristian ha voluto dire la sua in merito.

“Su di lei ho pensieri contrastanti, però è incredibile la sua perseveranza. Secondo me sbaglia un po’ uomini: Giorgio Manetti l’ha sfruttata un pochino, seppur con carineria…” ha infatti confessato D’Onofrio. Lo stesso ha altresì voluto parlare di Rocco Fredella che ha avuto occasione di conoscere durante un viaggio in treno per Roma e del quale conserva un bellissimo ricordo.

“Lo chiamo ‘il simpaticissimo zulù’, è un ragazzotto simpatico e istintivo, forse un po’ aggressivo ma tutto sommato un uomo a posto…” ha infatti rivelato Cristian dispiaciuto per l’atteggiamento di Gemma nei confronti del cavaliere piacentino. Nonostante tutto però, Cristian ha voluto anche parlare della sua esperienza ma soprattutto del suo ritorno in trasmissione per corteggiare Pamela Barretta e Cristina Incorvaia.

Purtroppo per lui però, le dame sono uscite dal dating show di Maria De Filippi in compagnia di altri cavalieri anche se, stando alle ultime indiscrezioni, la dama tarantina non sembra essere arrivata al capolinea nella sua storia con Stefano Torrese. Non è detta dunque l’ultima parola e forse Cristian D’Onofrio riuscirà a far breccia nel cuore di Pamela qualora questa decidesse di tornare al trono Over di Uomini e Donne.