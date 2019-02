U&D Over, Claire e Gian Battista parlano del complotto e rivelano ciò che è realmente accaduto

Gian Battista e Claire, protagonisti come ormai ben sappiamo di un increscioso complotto ai danni del trono Over di Uomini e Donne ma soprattutto della padrona di casa Maria De Filippi, hanno voluto ritornare sull’argomento cercando di spiegare cosa è realmente successo tra loro con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine.

“Sono stato soggiogato dalla bellezza di Claire, la mia unica colpa è quella di essermi innamorato di lei” ha chiosato il cavaliere genovese dispiaciuto per quanto successo ma soprattutto per la situazione venutasi a creare. Gianni Sperti non ha mai creduto alle sue parole e, come ben sappiamo, ha sempre visto nella loro storia qualcosa di strano.

Dopo la segnalazione pervenuta proprio all’opinionista, Maria De Filippi si è vista costretta ad allontanare dal parterre del trono Over Claire che invece ha sempre ribadito di voler invece continuare la sua conoscenza con Umberto. Sempre alle pagine del magazine della trasmissione, la dama ha voluto ribadire il suo pensiero difendendosi in ogni modo.

“Ci sono molte cose che sono state travisate, ma posso garantirle che non c’è stata una strategia e che quella conversazione è stata solo l’epilogo di una litigata con Gia Battista. Io e Gian Battista ci siamo sentiti per cercare di risolvere questa situazione. Io non provo quello che lui prova per me” ha svelato infatti la dama rivelando altresì di non pensare assolutamente che dietro alla segnalazione ci sia un complotto ma nemmeno credere che sia stato un caso.

Gian Battista, a quanto pare, ha ammesso di aver partecipato a questo teatrino solamente per amore di Claire e per i sentimenti profondi nei confronti della Turotti. Maria De Filippi ha capito la sua posizione e ha deciso di dare una seconda possibilità al cavaliere genovese che potrà rimanere nel parterre del trono Over di Uomini e Donne.