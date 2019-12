U&D over, botta e risposta social tra Armando e Veronica

Nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale con il Trono over, la dama romana Veronica Ursida ed il cavaliere napoletano Armando Incarnato hanno deciso di mettere fine alla loro conoscenza. I due, infatti, sembrano proprio non trovare un’intesa, pronti a gettarsi reciprocamente addosso acccuse di ogni genere.

A creare delle interferenze è stata anche la frequentazione tra Armando e Roberta Di Padua, che però sin da subito ha manifestato dei dubbi e delle incertezze sul napoletano. La tensione che si è creata in studio tra Incarnato e la Ursida sembra si sia riversata anche sui social, infatti nelle ultime ore sui rispettivi account social dei due protagonisti del Trono over sono apparsi dei misteriori messaggi.

Il botta e risposta via social tra Veronica e Armando

La querelle tra Armando e Veronica continua quindi via social, infatti i due hanno iniziato un clamoroso botta e risposta sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, utilizzando dei brani celebri di Vasco Rossi. Sono in tanti a pensare che la coppia abbia deciso di incontrarsi, ma che le cose non siano andate per il meglio.

I toni dei loro messaggi, infatti, sono a dir poco al vetriolo. Il duello social della dama e del cavaliere di Uomini e Donne ha suscitato anche la reazione del popolo dei social. A dare inizio a questo botta e risposta è stato Incarnato che ha pubblicato il brano “Brava”, quindi ha aggiunto come commento: “Ti sei voluta divertire“.

A breve distanza di tempo Veronica ha stranamente pubblicato un post con il pezzo “Ciao” di Vasco Rossi. Un botta e risposta che è durato diversi giorni, ma l’epilogo sembra sia avvenuto in seguito ad un post di Incarnato, dove si legge: “Tante volte ho sbagliato, ma troppe volte sono rimasto male, mentre cercavo di non sbagliare“.

La loro frequentazione sembra arrivata quindi alle battute finali, e sembra proprio che molti fan diano per spacciata la possibilità che Armando Incarnato torni sui suoi passi. Anche se in questa storia non sono esclusi i colpi di scena.