U&D over: Barbara De Santi si racconta in un’intervista

Barbara De Santi è una delle dame indiscusse del trono over di “Uomini e Donne“, una delle protagoniste assolute che negli anni a suon di liti trash, storie d’amore e frequentazioni, si è aggiudicata una delle palme d’oro in palio come regina del trono over. Spesso Barbara si è azzuffata con Gemma e tra le due, da sempre, non scorre buon sangue.

La De Santi ha vissuto in passato storie d’amore intense, lasciando perfino la trasmissione, salvo poi tornare perché rimasta single. Nelle ultime settimane si è scontrata con l’opinionista Gianni Sperti a causa delle polemiche scaturite da Paola Barale e la fine del matrimonio con Sperti e in quel caso Barbara ha esagerato, chiesto scusa e la situazione è rientrata.

Un nuovo cavaliere è arrivato per corteggiarla, Michele, ma le cose non sono andate per il verso giusto e così la dama ha chiuso con lui e intrapreso una nuova conoscenza con il cavaliere Rosario. Barbara ha inoltre scritto anche un libro e proprio questi sono i punti focali che tocca durante l’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine“.

Si tratta di un’intervista nella quale la dama si racconta a tutto tondo e soprattutto rivela come va la sua frequentazione con Rosario, in questo periodo in cui “Uomini e Donne” non va in onda, e non si sa se e quando tornerà per questa stagione, a causa dell’emergenza sanitaria coronavirus e mentre i protagonisti attraverso i social raccontano come procede la loro quarantena – Gemma è da sola a casa sua a Torino, Ida e Riccardo fanno prove di convivenza a Brescia – Barbara ha parlato di sé.

La dama ha raccontato per quale motivo non è decollata la conoscenza con Michele: “È un uomo bello, grande imprenditore, elegante ed educato. Ma è estremamente timido, non è la persona che fa per me. Dopo quattro uscite non è scattata l’attrazione“. Insomma Barbara riconosce nel cavaliere dei pregi rari da trovare oggi in un uomo, ma non sufficienti per far scattare in lei la scintilla dell’amore.

Archiviata la parentesi Michele, la De Santi si è gettata a capofitto nella conoscenza di Rosario, un cavaliere approdato da pochissimo nel parterre maschile del trono dedicato alla terza età. La conoscenza tra i due procede a gonfie e vele, difatti a tal proposito Barbara ha asserito: “Lo sto frequentando da poco, ma ci siamo subito piaciuti. Mi sono lasciata andare a baci e abbracci. Stiamo già progettando tante cose“.

Indubbiamente Barbara e Rosario in questo periodo non hanno la possibilità di vedersi, ma sicuramente quando l’emergenza terminerà avranno modo di incontrarsi e conoscersi ancora meglio. La dama ha poi parlato del libro che ha scritto, difatti dopo l’esperienza da cantante, Barbara si è cimentata nella stesura di un libro che racconta degli uomini e delle donne che ha conosciuto nella sua vita e soprattutto che ha un titolo alquanto bizzarro: “Fare l’amore come una escort“.

A proposito del suo libro, la dama ha dichiarato: “Tocca argomenti molto intimi. Il titolo è una provocazione. Parlo della mia vita attraverso racconti che riguardano uomini e donne che ho conosciuto“. Sicuramente Barbara De Santi riserva sempre nuove sorprese e i suoi fan scoprono ogni giorno un suo lato inedito, difatti in questo periodo oltre che cantante è anche scrittrice.