U&D Over, Barbara De Santi lancia un appello a Gemma Galgani: "Facciamo pace?"

Barbara De Santi, protagonista del parterre femminile del programma condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over“, sembra voglia deporre l’ascia di guerra e gettare nuove basi con la dama torinese Gemma Galgani, vittima del fuoco incrociato della professoressa, ma anche dell’opinionista Tina Cipollari.

La De Santi sembra proprio animata di buoni propositi in vista dell’inizio della nuova stagione televisiva del dating show di Canale 5, che ripartirà a settembre. Per far saper a Gemma, così come a tutti i fan del programma, le sue buone intenzioni, Barbara ha scritto una lettera pubblica all’ex di Giorgio Manetti, grazie al settimanale di gossip “DiPiù” che ha provveduto a pubblicarla.

L’appello di Barbara De Santi a Gemma Galgani

La De Santi porge la mano alla sua acerrima nemica, manifestando perfino il desiderio di un riavvicinamento: “Io vorrei stare in pace” – per poi proseguire dicendo che giunta all’età di cinquanta anni, il fatto di non aver trovato un uomo che le abbia fatto perdere la testa, le pesa: la dama sogna un uomo che riesca ad emozionarla.

Mossa da un gesto di grande altruismo Barbara poi prosegue la sua lettera pensando a Gemma, che l’anno prossimo festeggerà i 70 anni, dunque merita di trovare l’uomo con cui trascorrere l’ultima parte della sua vita. Barbara, quindi, ammette di essere molto istintiva, dicendo che se dice certe cose o critica Gemma è perché se lo merita, ma è anche vero che se c’è stato da sostenere la torinese, lei non si è certo tirata indietro.

Barbara quindi lancia un appello a Gemma: “facciamo squadra“; Barbara vorrebbe che con la Galgani si potessero spalleggiare, ma anche scambiarsi opinioni e consigli, così come difendersi vicendevolmente; questo metodo – secondo Barbara – le porterà entrambe a trovare l’amore. Poi la De Santi si lascia andare ad un vero e proprio endorsement nei confronti della Galgani, definedola una persona intelligente.

Secondo Barbara, Gemma dovrebbe staccarsi dal personaggio che si è creata, ancora più dalle scenette con Tina Cipollari, Barbara quibdi conclude lanciando un appello: “Gemma te la senti di far pace?“.