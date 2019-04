U&D Over, Barbara De Santi e Simona Bosio continuano a litigare sui social

Simona Bosio, dama del parterre femminile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, è tornata a far parlare di sé, dopo l’accesa e sorprendente lite avuta con la collega Barbara De Santi, continuando a parlare sui suoi profili social della sua acerrima nemica, rivelando delle segnalazioni riguardanti la professoressa, pervenutele tramite alcuni fan.

Nel corso dell’ultima puntata del popolare dating show condotto da Maria De Filippi, Barbara e Simona hanno dato davvero un pessimo spettacolo, causato da alcune rivelazioni fatte dalla Bosio, circa alcune foto spinte fatte dalla professoressa anni fa. Non contenta della performance in studio, Simona è passata all’attacco anche sui social.

Barbara e Simona: è guerra sui social tra le due dame

Nelle ultime ore la bella ed elegante dama Simona ha pubblicato delle Instagram Stories dove ha riportato la segnazione fatta da alcuni follower – che invece seguono anche la De Santi, secondo cui la professoressa avrebbe pubblicato un frame della scena del loro litigio in tv con tanto di piccola pomata accanto con su scritto “Brucia*ul per persone invidiose“.

Insomma, tanto è bastato per far andare su tutte le furie la Bosio, che ha replicato a tono, facendo una sorta di lista di ragioni per le quali non prova alcun sentimento di invidia nei confronti della professoressa, tra queste anche il fatto che il bel Stefano non ha mai sfiorato Barbara, oltra ai discutibili look da campagnola che – secondo la Bosio – la De Santi sfoggerebbe ogni puntata.

Ma non è finita qui, perché la Bosio poi è stata molto pesante parlando di figli; infatti, la professoressa è stata attaccata su questo punto – Barbara non ha figli -, ma anche sul fatto che non riuscirebbe a tenersi un uomo a causa della sua acidità. Per concludere, Simona è ritornata a parlare della foto osé di Barbara che sarebbe perfino stata censurata da Instagram.