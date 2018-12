U&D Over, Barbara De Santi attacca Gemma e le dame del parterre

Barbara De Santi ha deciso di ritornare al trono Over di Uomini e Donne dopo ben tre anni di assenza e non ha mancato di certo nel lanciare alcune frecciatine alle sue colleghe di parterre ma soprattutto a Gemma Galgani. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Barbara ha ribadito di non sopportare il comportamento della dama torinese e di considerarla la più furba di tutte.

“Riesce a portare avanti delle non storie da settembre a maggio. Come fa una donna a rapportarsi con una persona come Rocco Fredella, così volgare, che non si sa cosa cerchi. A lui non piace Gemma, si vede che fa fatica a farsela piacere, non è certo un bravo attore” ha infatti chiosato Barbara. Oltretutto la dama ha speso bellissime parole per Paolo Marzotto considerato una persona serissima educato, rispettoso e benestante.

“È la prima volta che a Gemma capita una persona così ma lei preferisce i bellimbusti, donnaioli e prepotenti. Molti uomini del parterre sono superficiali, proiettati su se stessi. Nelle sfilate danno i voti alti solo a chi mostra più parte del corpo” ha infatti continuato la De Santi. Ma Barbara ha voluto dire la sua anche nei confronti di Noel Formica svelando di considerarla una ragazza problematica e insicura, che non prende mai una posizione e quando la prende si pone in maniera sbagliata.

La dama che aveva deciso di abbandonare la trasmissione dopo quattro anni perché aveva trovato un uomo da amare, ha rivelato di essere ritornata perchè un anno fa è finito tutto. Per Barbara infatti partecipare al trono Over di Uomini e Donne è un’occasione unica, per superare i propri limiti caratteriali e per darsi una possibilità in più per trovare un uomo adatto a lei.

Al momento, la De Santi sta frequentando Alfonso Barone e David Scarantino: “Sto conoscendo entrambi, ma io non sono una che tira le cose per le lunghe. Se non vanno subito è inutile insistere. Alfonso mi piace molto ma forse, per scaramanzia, ho paura a esprimermi troppo nei suoi confronti. Le posso solo dire che si avvicina molto all’uomo che vorrei accanto” ha concluso la dama.