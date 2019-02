U&D Over, Barbara De Santi ancora contro Gemma fuori dal parterre del programma

Barbara De Santi non le manda di certo a dire e ormai è palese a tutti che tra lei e Gemma Galgani non corra buon sangue. Le due dame del parterre spesse volte si sono punzecchiate durante le registrazioni del trono Over di Uomini e Donne ma sembra che ultimamente, soprattutto Barbara, tenda a inveire contro la dama di Torino anche lontano dalle telecamere.

I loro punti di vista differenti ma soprattutto la loro forte personalità, le hanno portate a dirsene di ogni e nelle scorse ore, la dama di Sirmione ha voluto postare sul suo profilo Instagram una foto che ritrae Gemma e Rocco mentre si scambiano effusioni. Un bacio al sapore di cioccolato tra i due avvenuto durante l’ultima esterna e mostrato in trasmissione lunedì 18 febbraio 2019.

Inutile dire che Barbara non ha perso tempo e immediatamente ha voluto commentare negativamente l’idillio tra la dama torinese e il cavaliere piacentino asserendo “Ma si può, alle tre di pomeriggio, farci andare di traverso il pranzo?”. Un ironia molto pungente che ancora una volta vuole dimostrare la sua posizione su Gemma ma soprattutto i dubbi sulla coppia che, con i suoi continui tira e molla, sta perdendo di credibilità.

Non è quindi la prima volta che Barbara punta il dito contro Gemma deridendola anche sul suo comportamento all’interno del trono Over di Uomini e Donne. A tal proposito, qualche settimana fa, la dama era stata addirittura redarguita dallo stesso Rocco che l’aveva accusata di aver riso ad una battuta da parte dell’opinionista Tina Cipollari nei confronti della sua amata.

Rocco continua anche lui a mietere una marea di critiche da parte dei telespettatori e degli utenti del web che continuano a non capire il suo atteggiamento nel parterre del trono Over ma soprattutto nei confronti della dama torinese. Secondo gli affezionati del programma di Maria De Filippi i due stanno cercando solamente visibilità e non sarebbero intenzionati ad uscire assieme dalla trasmissione.