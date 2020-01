U&D over: Armando smentisce di essere stato cacciato dalla trasmissione

Il trono over di “Uomini e Donne” è sempre stato abbastanza movimentato, tra gli amori mai andati a buon fine di Gemma, alle continue liti di Ida e Riccardo, fino al trash di cui la Galgani e Tina Cipollari si rendono protagoniste. Un personaggio che però negli ultimi tempi ha smosso parecchio le dinamiche del talk show dei sentimenti, è stato Armando Incarnato.

Armando non ha mai perso occasione per attaccare i suoi colleghi, sia gli uomini del parterre maschile, che le donne appartenenti a quello femminile. Ha litigato tanto con Sossio, Riccardo, Barbara è stata la sua più acerrima nemica, fino alle pesanti accuse lanciate a Juan Luis. Ha spesso accusato i suoi compagni di avventura di avere una relazione fuori dalla trasmissione e seppur con meno foga, l’accusa è stata lanciata anche nei suoi riguardi.

Finalmente però l’uomo, stando alle anticipazioni emerse da “Ilvicolodellenews“, durante l’ultima registrazione del trono over sarebbe stato smascherato da Gianni Sperti, il quale ha scoperto che in realtà Armando frequenta una donna fuori e sarebbe stato cacciato via dallo stesso opinionista. Dopo l’uscita delle anticipazioni però è stato lo stesso Armando ad intervenire, smentendo categoricamente di essere stato cacciato.

Attraverso delle Instagram storie ha espresso la propria posizione, l’uomo ha dichiarato: “Nessuno ha cacciato nessuno, avete rotto i c……i. Insulti e offese per il termine che avete usato, la parola “cacciato” è molto brutta, anticipazioni non ve ne do, ma ripeto: nessuno ha cacciato nessuno“. Sempre attraverso le sue storie, Armando minaccia di querelare Deianira Marzano, la quale utilizza a sua volta, nelle sue Instagram storie, il termine cacciato.

Difatti Armando ha accennato ad una querela per diffamazione già avviata ai danni della donna, ma stando alle sue parole sembrerebbe non esserle servita e dunque presto ripeterà la cosa. Insomma Armando ha smentito categoricamente di essere stato cacciato da “Uomini e Donne”, ma di essere andato via di sua sopntanea volontà. Chissà che dopo la messa in onda della puntata in questione non voglia chiarire maggiormente la propria posizione.