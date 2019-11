U&D over, Armando Incarnato chiede scusa per la sua arroganza sui social

Armando Incarnato è stato – suo malgrado – tra i protagonisti dell’ultima puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” dedicato agli over, dove il cavaliere ha avuto un’accesa discussione con Ida Platano e Riccardo Guarnieri, a cui si sono aggiunti anche Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Dopo il ballo, la dama bresciana ed il cavaliere pugliese sono tornati a tergiversare, preferendo uscire dallo studio per confrontarsi; in quel frangente Ida ha tirato in ballo Incarnato, quindi al rientro in studio è stato inevitabile la replica del napoletano su alcune questioni inerenti dei commenti fatti via social.

Armando chiede scusa sui social

Armando, infatti, aveva etichettato in modo poco carino come “cornuti” sia Ida che Riccardo, lasciando intendere delle cose davvero molto poco lusinghiere ed una storia di tradimenti. Ed è proprio su questo tema che anche Gianni e Tina ha voluto dire la loro; infatti mentre il primo ha definito Armando “un uomo piccolo”, la seconda ha spifferato delle indiscrezioni circa una ragazza che lavoro per Armando, suscitando così l’ira del cavaliere.

Subito dopo la fine della puntata, Armando ha pubblicato un post su Instagram che ha sopreso in tanti, facendo riferimento a quanto accaduto in puntata: “Chiedo scusa per la mia arroganza” – quindi ha aggiunto – “Questione di stile. Ognuno ha il suo: non si è peggiori o migliori, semplicemente diversi“.

Sono stati tanti gli attacchi che il cavaliere e attore di “Gomorra – La serie” ha ricevuto in puntata e anche sui social, dove si è parlato anche delle segnalazioni sul cavaliere rivelate da Tina Cipollari. Secondo i rumors, infatti, l’uomo si starebbe frequentando con una ragazza fuori dal programma, una cosa – che se confermata – lo porterebbe all’immediato allontanamento dal programma.

Un utente su Instagram ha commentato il post di Armando, criticando l’atteggiamento che il cavaliere ha avuto nei conronti della dama, perché c’è modo e modo di rivolgersi ad una donna, parole che hanno trovato l’immediata replica del cavaliere che ha scritto: “C’è modo e modo di rivolgersi ad un uomo“.