U&D Over, Angela Di Iorio furiosa contro Beniamino: "Finchè c’è lui non torno in trasmissione!"

Angela Di Iorio ha deciso di abbandonare il parterre del trono Over di Uomini e Donne dopo aver ascoltato le affermazioni molto pesanti nei suoi confronti da parte del cavaliere Beniamino. I due avevano iniziato una frequentazione ma, a quanto pare, Benny non era molto interessato alla dama tanto da arrivare a mancarle addirittura di rispetto.

Angela ha deciso di sfogare tutta la sua rabbia con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine dove ha addirittura fatto un annuncio alquanto scioccante. “Amavo stare a Uomini e Donne, era terapeutico, ma finché c’è lui non riesco a tornare. È più forte di me…” ha infatti chiosato la dama ancora delusa dal comportamento del cavaliere.

“Ho creduto nella nostra conoscenza perché quando ci siamo sentiti a telefono mi ha fatto tante promesse, mi ha detto che gli piacevo…E poi all’improvviso è crollato tutto…” ha sottolineato altresì Angela lasciando intendere di non aver capito l’atteggiamento di Beniamino e soprattutto di esserne rimasta spiazzata soprattutto in puntata.

La stessa Angela infatti, come ben ricordiamo, è scoppiata a piangere davanti agli opinionisti Tina e Gianni che hanno continuato ad inveire contro di lei e proprio per questo motivo, stanca e amareggiata dalle continue critiche e polemiche, ha dichiarato apertamente alla stessa Maria De Filippi di non essere intenzionata a ritornare nel parterre del trono Over di Uomini e Donne.

Sembra dunque che la dama non riesca a passare sopra a queste offese da parte del cavaliere che ha nettamente esagerato nell’attaccarla ma soprattutto nell’affermare che l’interesse di Angela sarebbero solamente ed esclusivamente i soldi. Sempre a Uomini e Donne Mgazine ha rivelato “Ha distrutto il mio sogno di trovare l’amore a Uomini e Donne quando, invece di parlare male di me, poteva semplicemente dirmi che non era scattato niente…” convinta più che mai a rimanere sulle sue idee.