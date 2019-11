U&D, Oscar Branzani: la sorella Dalila delusa da Eleonora Rocchini

Sono giorni che si parla della coppia del momento, composta da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, storia che in passato è finita tra accuse reciproche, molte pagine di gossip riempite ai limiti del trash. La coppia infatti ha fatto molto discutere circa i loro comportanti, spesse volte al di sopra della righe.

Di recente si è espressa anche una diretta interessata della questione, ossia la sorella di Oscar, Dalila, la quale è a sua volta una ex fidanzata del tronista di “Uomini e Donne” Nunzio Moccia. Dalila inoltre all’epoca dei fatti era anche la migliore amica di Eleonora, e racconta infatti che tra gli ex fidanzati, ci fu anche una lite molto accesa in un rinomato locale di Napoli; non è ancora chiaro se nel locale, oltre a Oscar ed Eleonora vi fosse anche Nunzio, ma pare di no.

Ma la cosa che più suscita lo scoop appare essere il fatto che Nunzio Moccia stia frequentando di recente l’ex fidanzata di Oscar Branzani, ossia Eleonora Rocchini. Ovviamente questo ha creato non poco scalpore, ed un forte senso di delusione per Dalila, che di fatto si sfoga, esprimendo il suo parere sulla questione.

Dalila infatti, in merito alla questione afferma: “Non c’è molto da aggiungere a questa brutta storia fatta di tradimenti, non solo fisici ma anche sentimentali, perché quando colei che consideri come una sorella, che non hai cacciato dalla tua società anche se si è lasciata con tuo fratello, si mette con l’uomo che ancora ami e per il quale ancora piangi la sera“.

Parole molto forti da parte di Dalila, che appare essere notevolmente ferita, soprattutto da Eleonora, la stessa ragazza che aveva deciso di continuare a coltivare l’amicizia, nonostante la rottura con il fratello; e a quanto pare proprio lei ha tradito la fiducia di Dalila. A riportare la notizia è stato il sito “Very Inutil People“.