U&D: nuovo progetto per Andrea Dal Corso, la reazione di Teresa Langella

Andrea Dal Corso e Teresa Langella, sono la coppia che durante la scorsa stagione di “Uomini e Donne” ha più fatto sognare e tribolare i fan. Tronista lei, corteggiatore e scelta lui, dapprima, in una cornice fiabesca con tanto di castello e festa di fidanzamento organizzata dalla redazione, Andrea rifiutò Teresa non presentandosi nemmeno, poi però pian piano le cose sono cambiate.

Il ragazzo ha messo da parte ansie, timori e paure e ha deciso di provarci con la Langella, la quale dopo una reticenza iniziale, ha stabilito di concedere una possibilità all’amore e provarci con Dal Corso. Da quel momento, contro ogni pronostico (difatti in molti credevano che la relazione tra i due, non fosse destinata a durare a causa del fatto che entrambi fossero molto diversi l’uno dall’altra), Teresa e Andrea vivono felici e sereni la loro storia d’amore.

Sono andati a convivere, stanno trascorrendo insieme la quarantena e soprattutto hanno realizzato diversi progetti, l’ultimo riguarda proprio Andrea. L’ex tentatore di “Temptation Island” ha avviato “Flow“, una digital tv multitematica e interattiva in cui verranno affrontati temi di ogni genere. E’ stato inaugurato il profilo Instagram, “Flow di Andrea Dal Corso” e nella descrizione si legge: “La Digital Tv che unisce. Ci piace diffondere Conoscenza ed Esperienza in maniera semplice e smart“.

Andrea, ha spiegato che in un secondo momento ci sarà un vero e proprio palinsesto digitale, non nascondendo la sua felicità e ringraziando tutte le persone che lo hanno aiutato nella realizzazione del progetto. Naturalmente non poteva mancare la reazione della sua compagna Teresa, la quale ha commentato: “Sei pazzesco! Orgogliosa di te“.

La Langella ha poi dedicato altre parole dolci al suo Andrea, mentre i followers iniziano a mostrare interesse per il progetto di Dal Corso. Difatti, sono tanti, tantissimi i commenti e i complimenti che si leggono sui social ad indirizzo dell’ex tentatore e del suo progetto. Non resta che fare un grosso in bocca al lupo ad Andrea, per il futuro di “Flow”.