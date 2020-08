U&D, nuovo amore per Nicola Vivarelli dopo il due di picche di Gemma

Come è ormai noto, la storia d’amore tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non è decollata. La dama del trono over di “Uomini e Donne” e il suo baby corteggiatore non hanno superato la prova dell’estate. In effetti in molti erano sicuri del fatto che una volta spentasi la lucina rossa della telecamera, le cose tra i due non andassero per il verso giusto.

I detrattori della coppia sono sempre stati tantissimi, il motivo è legato alla troppa differenza di età che intercorre tra Gemma e Nicola: ben 44 anni. Sin dal primo giorno in cui il giovane Vivarelli ha messo piede nello studio di “Uomini e Donne”, con l’intento di corteggiare la dama torinese, nessuno ha mai creduto alle sue buone intenzioni. Difatti Sirius è sempre stato etichettato come colui che era alla ricerca della visibilità.

A quanto pare però è stata la Galgani a rifilare un bel due di picche al suo corteggiatore e mentre quest’ultimo ha più volte dichiarato di aver invitato Gemma a trascorrere del tempo con lui, inviti tra l’altro sempre ignorati, la dama torinese si è trincerata dietro un silenzio assordante. E se la Galgani è uscita finalmente allo scoperto con un post su Instagram in occasione della notte di San Lorenzo, Nicola pare abbia voltato pagina.

Gemma non ha mai menzionato Nicola, la sensazione è che dirà tutta la sua verità a “Uomini e Donne”, la cui nuova stagione partirà a breve. Vivarelli invece pare si sia consolato tra le braccia di una sua coetanea, si tratta di una giovane 30enne. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale “Chi”, che non solo parla di questa pseudo frequentazione di Vivarelli, ma conferma anche il due di picche che la dama torinese avrebbe rifilato all’ufficiale della marina.

Dalle pagine del magazine, si legge: “Secondo gli ultimi rumors, Nicola Vivarelli avrebbe trovato un nuovo amore. A detta sua, ci avrebbe provato molte volte nel corso dell’estate a trascorrere un po’ di tempo con Gemma che però ha ignorato gli inviti del suo corteggiatore. Adesso pare che Sirius abbia deciso di voltare pagina: l’ufficiale di Marina è stato avvistato in compagnia di una donna di circa 30 anni. Al momento non sappiamo se si tratti effettivamente di una nuova fiamma o un’amica“.

Insomma nulla di ufficiale, la ragazza con cui si accompagna Nicola in questi giorni, potrebbe anche essere semplicemente un’amica. Sicuramente alla ripresa di “Uomini e Donne” ci sarà anche Sirius in studio e una volta li, oltre alla resa dei conti con Gemma potrebbe anche annunciare di essersi fidanzato.