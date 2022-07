U&D, nuovi problemi per Luisa e Salvio: "Passerà anche questa…"

Ascolta questo articolo

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta hanno lasciato insieme il programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi per viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Il loro legame sembra saldo più che mai, ma il destino li sta mettendo a dura prova.

Tempo fa è stata proprio la Monti che aveva annunciato ai suoi followers la comparsa di un tumore al seno e la necessità di intraprendere un percorso di cure. Ha sempre condiviso con i suoi fan le varie terapie a cui si è sottoposta, sempre con il sorriso, per aiutare e dare conforto a chi si trovava nella sua solita situazione.

La dichiarazione d’amore e di coraggio di Luisa per Salvio

Nel frattempo, sempre l’ex dama, aveva condiviso il dolore per la perdita del padre, altro fatto che l’ha segnata profondamente e con lei anche il compagno Salvio. Si sono sempre dimostrati forti e capaci di affrontare insieme le dure prove che la vita gli ha messo davanti e sembra che continui a farlo dopo aver letto le parole pubblicate da Luisa sui social: “A te che stai affrontando questo momento difficile ti dico passerà anche questa. Amore mio, sai cosa penso. Penso che io e te siamo come il vulcano che domina alle nostre spalle: sempre carichi di energia per affrontare le avversità che da un po’ di tempo non ci lasciano tregua. Un vulcano spento è come un cuore che ha smesso di battere”.

Nessun dettaglio al momento su ciò che dovrà affrontare Salvio, sta di fatto però che di qualunque cosa si tratti, arriva la conferma di quanto il loro amore sia forte e indissolubile. Questo è davvero importante per superare qualsiasi avversità quando la vita presenta il conto.

Vedremo se nella prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, Salvio e Luisa saranno chiamati dalla redazione del programma e li rivedremo in centro studio, magari per spiegare meglio cosa hanno dovuto affrontare.