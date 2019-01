U&D, Noel Formica ricoperta di insulti sul web per la torbida storia con Armando. Lei risponde così

Una storia con tanti lati oscuri, quella tra Amando Incarnato e Noel Formica, protagonisti controversi del trono over di “Uomini e Donne“. Nelle puntate già andate in onda, il cavaliere ha dato una versione tutta sua della storia che stava vivendo con Noel, accusando la donna di averlo costretto a tenere segreta la loro relazione, mentendo alla redazione.

La notizia si è sparsa a macchia d’olio sul web, grazie alle anticipazioni, e la Formica tornando in trasmissione per cercare di difendersi dalle accuse di Armando, ha fatto sapere di essere bombardata da insulti di haters che non condividevano il suo atteggiamento e avevano creduto alle parole di Incarnato.

Gli insulti a Noel Formica e la risposta della dama di “Uomini e Donne”

In queste ore, Noel ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram con gli insulti ricevuti, alcuni davvero pesanti. Si leggono, infatti, parole offensive sia sul suo aspetto fisico che sul suo atteggiamento rispetto a questa conoscenza con Incarnato. Stanca di essere presa di mira, ha reso pubblico il loro contenuto: “Faccia di m***a,, quanto sei brutta! Falsa, falsa, falsa!(…) Arrampicatrice sociale!!! (…)“, “Fai davvero schifo, vergognati! Invece di rifarti la faccia e altro vai a farti rifare il cervello” e ancora “Che figura di m***a! Meglio se sparisci dalla faccia della terra, addio“, “Grandissima tr**a, ci volevi prendere tutti per il culo (…) scandalizzata da Alfonso per il racconto di una p***a, mentre tu le facevi a due“.

Noel decide di rispondere a tutto questo livore, anche se lo scontro che ha avuto in puntata con Armando non è stato di certo chiarificatorio, anzi molti sono stati i punti rimasti oscuri nella vicenda, e gli spettatori non sono riusciti a comprendere le dinamiche di questa storia, nella quale l’unica cosa chiara è il fatto che entrambi abbiano commesso passi falsi e non si siano di certo comportati benissimo con la redazione del programma.

“A tutti coloro che ricevono odio social, ricordatevi che la luce migliore è quella che avete dentro e che non dovete mai permettere a nessuno di spegnerla“, queste le parole della Formica. Staremo a vedere, ora, se la redazione di “Uomini e Donne” deciderà di spegnere i riflettori su di loro, oppure no.