"U&D", Nilufar e un presunto ritorno di fiamma con Giordano: chiarita la situazione

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati i protagonisti di un’intensa storia d’amore. Si sono conosciuti e innamorati a “Uomini e Donne“, celebre talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, dove Nilfar era la tronista e Giordano suo corteggiatore e scelta. Dopo l’esperienza a “Uomini e Donne” i due hanno partecipato alla prima edizione di “Temptation Island Vip“.

Il loro percorso è stato molto travagliato soprattutto dalla presenza di Nicolò Ferrari come tentatore, difatti a “Uomini e Donne” Nicolò è stato la non scelta di Nilufar. Nonostante le difficoltà i due uscirono insieme dal programma e dopo aver fatto coppia fissa per qualche mese si sono detti addio, ponendo la parola fine alla loro storia d’amore.

Dopo la fine della relazione, Giordano e Nilufar sono più volte apparsi insieme e i loro fan hanno subito sognato un ritorno di fiamma. Nilufar è stata addirittura ospite della madre di Giordano e ancora una volta si è creduto che le cose tra i due potessero tornare come un tempo. I due non si sono mai pronunciati, fino ad oggi.

A fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale ci ha pensato Nilufar, la quale attraverso delle Instagram stories ha risposto alle domande di alcuni followers e ha spiegato come stanno realmente le cose. La bella napoletana ha rivelato di essere single e molto concentrata sul proprio lavoro, e tirando le somme di questo anno che sta per concludersi, lo ha definito molto intenso e che l’ha portata a maturare molto.

Sta gettando le basi per il suo futuro ed è in attesa di accogliere un nuovo amore. L’ex tronista ha dichiarato: “Sto lavorando e sto pensando a me stessa. L’amore arriverà, spero, credo, prima o poi“. Insomma Nilufar ha spazzato via ogni dubbio è single e non vi è nessun ritorno di fiamma all’orizzonte con Giordano.