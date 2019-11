"U&D", Nilufar Addati lascia una dedica a casa di Giordano Mazzocchi

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati una coppia davvero apprezzata dal pubblico da casa e non solo; infatti in molti hanno tifato per l’amore tra i due ragazzi, reputandoli fatti l’uno per l’altro. Persino il pubblico in studio caldeggiava molto la coppia. Ovviamente si parla come sempre del famoso dating show condotto dalla conduttrice Maria De Filippi “Uomini e Donne“.

Nonostante il rapporto tra i due sia durato quasi un anno, la coppia è scoppiata, e a distanza di un anno, in molti sono coloro che desiderano rivedere la coppia insieme. Si perché i due ragazzi hanno rappresentato un vero simbolo di amore tra due persone che si vogliono bene, facendo affezionare sia grandi che piccini.

Pare però che qualche speranza sia ancora in vita: infatti di recente i due ragazzi, nonostante sia passato del tempo da quando avevano ufficializzato la rottura, pare che siano stati beccati a più riprese insieme, per svariati motivi, che vanno a ragioni prettamente lavorative fino ad avere le stesse amicizie in comune, ma comunque sia la ragione, i due ragazzi hanno ripreso a frequentarsi, lanciando un bagliore di speranza al pubblico.

Ma non è tutto, pare che infatti a riaccendere la speranza nei cuori dei fan dei “Gilufar” è stato un episodio che potrebbe in effetti significare tanto: la ragazza italo-persiana, Nifular pare che abbia partecipato a una piacevole serata insieme ad alcuni amici, proprio a casa di Giordano; questo ovviamente, per molti fan, lascerebbe ben presagire a un ritorno di fiamma.

A rendere pubblica la cosa è stata la mamma di Giordano, insieme a suo fratello Agostino, pubblicando la foto della ragazza a casa di Giordano, e tra un video pubblicato, e qualche foto, non è di certo passata inosservata una dedica molto promettente, che la Nifular ha lasciato a casa di Giordano, con scritto: “Perché casa è sempre casa, e io non me ne sono mai andata“.