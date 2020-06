U&D, Nicola Vivarelli spiazza tutti e fa una proposta a Gemma Galgani

L’ultima stagione di “Uomini e Donne” si è appena conclusa e nonostante le difficoltà dettate dal Coronavirus, con uno stop improvviso e un ritorno particolare, Maria De Filippi e la sua redazione sono riusciti a portare a compimento anche questa stagione, dando un arrivederci a settembre al pubblico che li segue con tanto affetto.

Dal ritorno post pandemia alla fine della trasmissione, ne sono successe di tutti i colori e ancora una volta, al centro della scena vi è stata la dama torinese Gemma Galgani. Gemma ha accettato la corte di un giovane ragazzo di 26 anni, Nicola Vivarelli e da lì si è scatenato il putiferio e proprio quando la patata si faceva sempre più bollente, ecco che i telespettatori sono stati lasciati a metà a causa della lunga pausa estiva del programma.

In molti, sono convinti che non può durare una conoscenza tra due persone che hanno così tanti anni di differenza e che dunque, Gemma e Nicola non supereranno indenni l’estate. Eppure il ragazzo, intervistato insieme alla sua mamma e alla sua nonna, dal settimanale “Chi“, ha espresso un desiderio e fatto una richiesta specifica alla Galgani.

Andando con ordine, durante un’esterna andata in onda a “Uomini e Donne”, Nicola aveva promesso a Gemma che avrebbero fatto un viaggio insieme a Santorini, in Grecia, non appena le circostanze lo avrebbero permesso. Dato che ad oggi, riuscire a spostarsi dall’Italia rimane comunque complicato, Vivarelli ha rilanciato con una nuova proposta.

Alla domanda su cosa si augura che possa accadere, adesso che la trasmissione è terminata, Nicola ha risposto: “Avevo un sogno: portare Gemma a Santorini, ma la Grecia al momento ha chiuso gli ingressi. Rilancio con un’altra proposta: Gemma, andiamo a Venezia?“. Insomma, Vivarelli ha chiesto alla Galgani di andare insieme a lui a Venezia, con l’intento di vivere una vacanza romantica, la dama torinese accetterà la richiesta del suo giovane corteggiatore?