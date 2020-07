U&D, Nicola Vivarelli sorprende con una dedica a Gemma Galgani

“Uomini e Donne” si è preso la sua solita pausa estiva, ma la curiosità intorno ai vari cavalieri e dame non va mai in vacanza. Ecco allora che continua senza sosta la ricerca di qualche indizio, soprattutto sui social, che potrebbe far capire come sta andando la storia più chiacchierata di questa scorsa edizione, quella tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

45 anni di differenza e non sentirli, almeno questo è ciò che ha sempre affermato il giovane corteggiatore ogni volta che qualcuno avanzava dei dubbi circa la loro conoscenza. In queste ore Sirius – questo il nick usato da Vivarelli quando chattava con Gemma ai tempi del lockdown a causa dell’emergenza del Coronavirus – ha pubblicato alcune Instagram Stories che avranno fatto venire a Gemma gli occhi a cuoricino.

Il ragazzo, infatti, sul suo profilo Instagram che ormai conta quasi 100.000 followers, si è esibito nella preparazione di un piatto di linguine alle vongole veraci. Lo stesso piatto che aveva mangiato con Gemma durante una loro esterna, momento che ai tempi sollevò anche molte polemiche per via dell’atteggiamento provocatorio della Galgani mentre si cimentava a mangiare uno spaghetto con fare malizioso.

Uomini e Donne, Nicola prepara un piatto per Gemma e le manda una dedica

Per rimarcare ancora di più il fatto che il piatto sia stato cucinato pensando alla dama di Torino, Nicola invia anche una dedica velata: “In onore dei bei ricordi. Chi vuol capir capisca“ per la felicità della Galgani che avrà apprezzato non poco queste parole, considerando il fatto che è sempre molto attenta alle sfumature e ai particolari.

Quindi, tra telefonate e fugaci incontri, sembra continuare la loro conoscenza anche da lontano. Dovremmo attendere settembre per capire meglio cosa sta realmente accadendo tra i due, ma sembra proprio che Vivarelli voglia continuare a tenere alta l’attenzione di Gemma su di sé e con questi piccoli gesti, potrebbe anche riuscire nell’intento.