U&D, Nicola Vivarelli si confessa a cuore aperto in un’intervista

Nicola Vivarelli è in assoluto il personaggio del momento. Da quando il giovane 26enne ha deciso di approdare a “Uomini e Donne“, con l’intento di corteggiare la dama 70enne Gemma Galgani, è esploso il putiferio. La differenza di età tra i due è troppa, ma nonostante tutto continuano imperterriti la loro conoscenza, con Gemma che ormai è presa da Nicola, la madre del giovane che inizia ad instaurare un rapporto con la Galgani e lo stesso Vivarelli che si mostra protettivo nei riguardi della dama torinese.

Tina Cipollari non perde occasione per attaccare entrambi e la dama Valentina Autiero, ha messo gli occhi su Nicola, non nascondendo il suo interesse. In tanti, in molti hanno espresso la propria opinione su questa faccenda, a volte utilizzando anche parole offensive, sia sul web, sia in studio, sia sui giornali. Adesso però, Nicola ha deciso di rompere il silenzio e attraverso un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”, si è raccontato a cuore aperto.

Il giovane ha parlato dei sentimenti che prova per Gemma, cosa accadrà tra i due una volta che terminerà l’imposizione del distanziamento sociale e cosa sarebbe accaduto con Valentina se non ci fosse stata di mezzo la Galgani. Vivarelli ha raccontato di essere consapevole del clamore che avrebbe suscitato tutta la storia, una volta che ha deciso di corteggiare la Galgani, ritenendo che il cliché donna matura e uomo giovane, sia da superare. Si dice consapevole dell’impegno che un rapporto d’amore comporta, a prescindere dall’età.

Nicola, ha ribadito il suo interesse per la Galgani e non teme eventuale concorrenza, soprattutto da uomini più maturi e anagraficamente più vicini a Gemma. Attraverso le sue parole, si evince che Vivarelli sia molto lusingato dalle donne che chiamano in trasmissione per corteggiarlo, ma ancora una volta rimarca il suo unico pensiero: Gemma Galgani.

“Sirius” afferma di sentirsi molto distante dai suoi coetanei, “colpa” del lavoro che svolge (è un ufficiale della marina mercantile), che lo porta a stare da solo e per tanto tempo lontano da casa e ciò lo ha aiutato a crescere e a responsabilizzarsi. Alla domanda su come si aspetta il loro primo appuntamento, una volta che le restrizioni non ci saranno più, Vivarelli ha dichiarato: “Io per Gemma nutro un forte rispetto, quindi quando arriverà il giorno in cui potremo stare più vicini, sarà bellissimo fissarci negli occhi e stringerci forte le mani, condividendo insieme tutti i momenti che ci hanno portati al nostro vero primo appuntamento“.

Sull’argomento Valentina, Nicola è stato categorico: “Valentina non mi piace assolutamente. Non sarei a corteggiare Gemma se mi piacesse una personalità come Valentina“. Insomma, ancora una volta Nicola Vivarelli ribadisce il suo punto di vista: non è approdato a “Uomini e Donne” per prendere in giro Gemma, ma solo perché è realmente interessato a lei.