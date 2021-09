U&D, Nicola Vivarelli risponde a un commento: "Torna da Gemma! Si è rifatta il seno". E’ polemica

Tra pochi giorni, esattamente il 13 settembre, inizierà la nuova stagione di “Uomini e Donne“, intanto sul web non si parla d’altro che dell’intervento di chirurgia estetica a cui si è sottoposta Gemma Galgani. La dama di Torino, infatti, ha deciso di cambiare il suo aspetto sottoponendosi ad una mastoplastica adittiva nell’estremo tentativo di trovare finalmente la sua anima gemella, come lei stessa ha dichiarato.

Le anticipazioni de “Il Vicolo delle News” fanno sapere che nelle prime registrazioni delle nuove puntate, non mancheranno forti scontri tra lei e la sua eterna nemica, l’opinionista Tina Cipollari che non mancherà di far notare alla Galgani che nessun nuovo corteggiatore è arrivato per lei e che quindi l’intervento non basterà per trovare l’amore.

Tina non è l’unica, però, che ha voluto dire la sua in merito alla bombastica Gemma. Anche Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore della Galgani che tanto ha fatto discutere, ha risposto ad un commento di una sua followers che non è piaciuto proprio a tutti.

U&D, il commento di Nicola Vivarelli sull’intervento di Gemma Galgani

In queste ore, infatti, Nicola ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto che lo ritraggono in barca, lanciando peraltro anche un messaggio per sensibilizzare in merito all’inquinamento marino: “Queste sono le conseguenze dall’Inquinamento Marino, che col passare del tempo stermina sempre più specie. Spero che le persone si sensibilizzino al fine di migliorare questo problema” ha scritto il ragazzo dopo aver pubblicato il video di un povero delfino senza vita in mare aperto.

Molti i followers che si sono complimentati con lui, ma tra i tanti commenti uno in particolare ha attirato l’attenzione del popolo del web. Una follower ha voluto spostare l’attenzione su Gemma Galgani: “Nicolaaaa torna a u d Gemma si è rifatta il seno” e la risposta di Nicola non è stata gradita molto.

Vivarelli, infatti, ha risposto con una sonora risata postando tre faccine che ridono fino alle lacrime. Immediata la reazione di alcuni utenti che non hanno gradito questa sua reazione: “Che pena” ha puntualizzato una followers, mentre un’altra lo ha rimproverato: “Nicola nn mi piace quelle faccine rivolte a Gemma pensa che lei ti ha aiutato a farti conoscere”. Vedremo cosa succederà in puntata quando si parlerà ampiamente di questa strabiliante novità.