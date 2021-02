U&D, Nicola Vivarelli: "penso ancora a Gemma"

Nicola Vivarelli è stato un corteggiatore della dama Gemma Galgani all’interno dello studio di “Uomini e Donne.” Il ragazzo è entrato nel programma in onda su Canale 5 con lo pseudonimo di Sirus. La conoscenza tra lui e Gemma è stata molto criticata a causa della differenza d’età di circa 44 anni. Il ragazzo, dopo alcuni mesi di partecipazione, ha abbandonato il programma condotto da Maria De Filippi per tornare a dedicarsi al suo lavoro come ufficiale della Marina Mercantile.

Poco tempo fa, Nicola Vivarelli, è stato raggiunto a bordo di una nave in cui lavora da Uomini e Donne Magazine. Durante l’intervista, ha dichiarato di non riuscire a seguire attentamente il programma a causa degli impegni lavorativi e della connessione Internet. Sirius però è riuscito a vedere alcuni spezzoni riguardanti la storia travagliata tra Gemma e Maurizio Guerci.

Proprio su quest’ultimo ha dichiarato “(…) lui dichiarava di aver trovato l’amore, termine molto forte, che non userei subito neanche davanti a un colpo di fulmine. Questo perché bisogna essere capaci, poi, di dimostrare ciò che si afferma. Gemma, per quanto la conosco, è una donna concreta ed estremamente sensibile: questo però la rende fragile, quindi incline a soffrire”. Secondo Nicola, bisognerebbe essere più sinceri anche se ci vuole coraggio.

Ha aggiunto d’esser rimasto in contatto con la dama Galgani, infatti, capita che i due si scambino messaggi o facciano delle chiacchierate. Ha dichiarato “A Gemma sì, certo che ci penso. È stato un percorso che non dimenticherò“. Il ragazzo spera di poter rivedere la Galgani al suo rientro.

Attualmente Vivarelli è single, infatti, ha detto “Al momento il mio cuore è libero” ma desidera trovare una compagna stabile. Riguardo i rumor in merito alla sua presunta partecipazione all’Isola Dei Famosi, Sirius ha affermato di non aver ricevuto nessuna chiamata da parte del programma.