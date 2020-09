U&D, Nicola Vivarelli e Valentina Autiero in esterna insieme: l’indiscrezione

Lo avevano annunciato, lo hanno dimostrato, questa edizione di “Uomini e Donne” non è ancora andata in onda e già si preannuncia scoppiettante. Mentre lunedì 7 settembre (data ufficiale d’inizio) si avvicina, le prime due puntate sono già state registrate e dalle anticipazioni emerse, come ormai siamo abituati, i colpi di scena non sono di certo mancati.

Gemma ha finalmente rotto il silenzio e ha dichiarato di aver fatto il lifting, il confronto tanto atteso con Nicola c’è stato e le cose tra loro sono andate a finire in malo modo. Niente paura però, perché ne continueremo a vedere delle belle dato che il giovane ufficiale di marina è comunque rimasto in trasmissione. Sirius inoltre, ha l’imbarazzo della scelta dato che si è concretizzato l’ibrido tra trono classico e over.

Però come tutti ricorderanno, la scorsa stagione c’era una dama su tutte che aveva messo gli occhi addosso a Vivarelli: Valentina Autiero. La dama si era spesso scontrata con la gelosia di Gemma e adesso che pare che la Galgani si sia fatta da parte, Valentina ha campo libero per conquistare il cuore di Sirius. E proprio sulla Autiero e Nicola, circola un indiscrezione niente male.

Secondo l’influencer Amedeo Venza, sempre molto informato sulle dinamiche del talk show, Nicola avrebbe portato Valentina in esterna. Dal profilo Instagram di Amedeo, in una Instagram stories, si legge: “Gira voce (sul web) che Nicola e Valentina abbiano fatto un’esterna…i due sono stati avvistati (in luoghi diversi) ma nella stessa città partenopea…“.

Dunque, l’indiscrezione è stata lanciata e naturalmente solo con la messa in onda di “Uomini e Donne” sapremo se per davvero Nicola e Valentina hanno fatto un’esterna insieme. Se dovesse essere confermata la notizia, c’era da aspettarselo dato che la Autiero ha da sempre puntato gli occhi sull’ufficiale di marina e adesso che la concorrenza di Gemma sembra essere ufficialmente sbaragliata, ecco che la dama romana ha campo libero. Come reagirà la Galgani alla notizia? Non resta che attendere notizie ufficiali.