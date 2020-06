U&D, Nicola Vivarelli e quel traguardo social grazie a Gemma

Da quando Nicola Vivarelli è approdato a “Uomini e Donne” con l’intento di corteggiare Gemma Galgani, si è scatenato il putiferio. La differenza di età tra i due è troppa, ben 44 anni, e nessuno crede che possa esserci un futuro eccetto Gemma, che ha accettato, e anche con molto piacere, la frequentazione con un ragazzo che potrebbe essere suo nipote.

Tra i più si è subito fatta largo l’idea che Vivarelli fosse solo interessato alla notorietà e in effetti, chi meglio della Galgani oggi può garantire ciò? Nessuno. La dama torinese è il personaggio del momento, quello che fa parlare di sé qualunque cosa faccia o dica, insomma un vero e proprio pezzo da 90, pezzo che assicurerebbe a Nicola il successo che pare stia cercando.

E proprio Gemma, indirettamente, lo ha portato a raggiungere un traguardo niente male. Difatti i followers del giovane sono lievitati letteralmente da quando frequenta gli studi di “Uomini e Donne” e per la precisione sono arrivati ad essere 96.000, ottenendo la famosa spunta blu accanto al proprio nome su Instagram. Tutto ciò, gli consente di ottenere un riconoscimento da parte del social e iniziare a guadagnare grazie ai post che pubblica.

Insomma, si tratta di numeri da capogiro che hanno permesso a Nicola di diventare un vero e proprio personaggio della televisione, sui social network. Si sta avverando tutto ciò che i più scettici avevano predetto, considerando che lui e Gemma sono attualmente al centro del gossip e ogni giorno che passa una notizia nuova e diversa emerge sul loro conto.

Non si sono ancora placate le voci che vorrebbero la dama torinese a Vivarelli a “Temptation Island“, difatti pare che potrebbero partire a programma in corso. C’è chi invece li da in crisi, chi afferma che il loro amore procede a gonfie e vele, insomma il gossip sta impazzando e se la Galgani tace, Vivarelli posta qualche indizio social che lascia ampio spazio all’immaginazione.