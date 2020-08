U&D, Nicola Vivarelli e quel post IG che ha scatenato numerose polemiche: "Uno sguardo mi fa innamorare"

Nicola Vivarelli è ormai sulla bocca di tutti. Ma riavvolgiamo il nastro e torniamo allo scorso aprile, quando il giovane Sirius approdò a “Uomini e Donne” con l’intento di corteggiare Gemma Galgani. Tra la dama torinese e l’ufficiale di marina vi sono ben 44 anni di differenza e ciò è stato motivo di critiche, attacchi e accuse. In molti non hanno creduto alla loro frequentazione e l’estate è stata vista da tutti come prova del nove.

Prova che, a quanto pare, la coppia non ha superato. Di Gemma si sono completamente perse le tracce, i suoi profili social sono inattivi da poco più di un mese e nulla si sa su come e dove abbia trascorso la sua estate. Vivarelli si è più volte detto addolorato per la lontananza della dama torinese, ammettendo che gli manca. La Galgani però non ha mai proferito parola né diretta né indiretta su quanto realmente accaduto.

Sicuramente la ripresa imminente di “Uomini e Donne” può essere uno dei motivi e senza ombra di dubbio è nello studio del talk show che Gemma racconterà la sua verità. Adesso però ciò che fa rumore è la sua assenza, così come i post che Nicola pubblica su Instagram. Proprio l’ultima pubblicazione di Vivarelli, ha ancora una volta alimentato critiche e attacchi.

Il giovane non ha fatto nulla di particolare, né ha menzionato in alcun modo Gemma, ma ormai qualsiasi cosa lui faccia o dica è sempre motivo di polemica e talvolta anche offese. Vivarelli, che su Instagram è ormai noto conquistando circa 100mila followers, ha postato un suo scatto a petto nudo che mette in risalto però il suo volto.

La didascalia è stata la seguente: “Un colore mi può incantare, un sorriso mi fa sperare, ma uno sguardo mi può far innamorare“. Inutile dirlo i commenti si sono sprecati e se da un lato c’è stato chi ha apprezzato Vivarelli, dall’altro non sono mancati gli attacchi feroci, menzionando spesso Gemma anche se non c’entrava nulla.

In molti hanno accusato Nicola di aver usato Gemma, c’è stato poi chi lo ha incolpato di aver ottenuto visibilità solo prendendosi gioco di una donna molto più adulta. Insomma gli attacchi non si placano e adesso che la nuova stagione di “Uomini e Donne” è alle porte, finalmente scopriremo anche quella che è la verità di Gemma e senza ombra di dubbio assisteremo ad un confronto, forse scontro, tra la dama più famosa della televisione e il giovane Vivarelli.