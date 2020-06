U&D, Nicola Vivarelli deriso e Gemma Galgani offesa: è bufera social

Da quando Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno deciso di intraprendere una conoscenza che, diciamolo pure è alquanto anomala e non si sa se e dove li potrebbe portare, sui social, sui giornali e nello studio di “Uomini e Donne” è accaduta la qualunque. Il motivo è legato alla forte differenza di età esistente tra i due, difatti la Galgani ha 70 anni e Vivarelli solo 26.

Nicola però si è sempre detto certo e deciso nel corteggiare la dama torinese, le accuse a suo carico sono state tantissime e a predominare è quella che il giovane si sia avvicinato alla Galgani solo per notorietà. A Gemma viene recriminato il fatto che accetti le avances di un ragazzo che potrebbe essere suo nipote e soprattutto che si è innamorata troppo in fretta e invaghita di una situazione che tanto normale non è.

Lo “slogan” nonna/nipote è stato lanciato da Tina Cipollari, principale detrattrice della coppia, “slogan” che sui social prosegue estendendosi a macchia d’olio. Difatti sono in molti coloro che deridono Nicola e offendono pesantemente Gemma. Vivarelli è stato preso di mira dai followers, che sotto ogni sua foto non perdono occasione per lasciargli commenti pungenti e ironici, proprio in merito alla sua conoscenza con la dama torinese.

Le offese e l’ironia, si sprecano: “Buongiorno nipotino, nonna Gemma come sta?“, oppure: “Come va con nonna?” e ancora: “La vecchia dove l’hai lasciata?” e come se non bastasse: “Sei bello aripiate! Carne fresca, questo devi cercare no la babbiona“, “Come sta nonna Gemma è andata all’Inps?“. Insomma se ne leggono davvero di tutti i colori e fino ad ora Vivarelli è rimasto in silenzio.

A differenza di Nicola però, Gemma è intervenuta e dopo aver tagliato il traguardo dei 500mila followers su Instagram, ha risposto a tono a tutti quelli che l’hanno criticata. Non si può nascondere però, che la relazione tra Gemma e Vivarelli è alquanto anomala e coloro che non vedono di buon occhio tutto ciò sono davvero tanti. È pur vero che quando si decide di fare una cosa del genere, bisogna mettere in conto gli attacchi e le critiche.