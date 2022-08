Ascolta questo articolo

Le voci di gossip su Natalia Paragoni e Andrea Zelletta continua a impazzare sui social network. La coppia, che si è potuta conoscere negli studi di “Uomini e Donne”, si sta godendo ancora la loro relazione e, il loro desiderio futuro resta quello di sposarsi e mettere su famiglia.

Sulle storie di Instagram ha addirittura pubblicato il posto in cui sogna di convolare a nozze: “Oggi andiamo a Matera (dove vorrei sposarmi)”. Sui social network, e in particolar modo su Twitter, non sta facendo però parlare del luogo ove vuole sposarsi ma dell’incredibile gaffe commessa.

La gaffe di Natalia sui social

Infatti, come riportato testualmente dal “Il Fatto Quotidiano“, in un’altra storia su Instagram ha totalmente sbagliato la regione di Matera dimenticandosi che si trova in Basilicata, nonostante abbia rivelato il proprio desiderio di sposarsi nella “città dei sassi”: “Trovandosi a Matera per qualche giorno di vacanza, la Paragoni aggiorna i follower su quel che fa nei vari momenti della giornata. In una story però scrive “Matera, Puglia”, e l’errore non passa inosservato. Insomma, Natalia in geografia è rimandata”.

Questa gaffe viene seguita da un’altra grammaticale avvenuta nel mese di febbraio. La 24enne ha scritto un libro dal titolo “La vita secondo Naty“, regalandone una copia a Tommaso Zorzi e chiedendogli un parere con la seguente didascalia: “Adesso che sei un opignonista, aspetto la tua recenzione“.

Tommaso ironizza immediatamente su questa gaffe, e Natalia prova a giustificarsi in merito a questi incredibili errori grammaticali: “Questa cosa che è successa mi ha fatto riflettere, quella per Tommi era una dedica ironica ma chi ha letto il mio libro e mi conosce sa che a volte ho davvero delle difficoltà ad esprimermi. Purtroppo chi si trova nella mia situazione viene spesso bullizzato da persone che non sanno cosa si nasconde dietro a quell’errore”.