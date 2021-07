U&D, Matteo Ranieri sorprende: "Ho visto Gemma Galgani e le h fatto un regalo"

Abbiamo visto Matteo Ranieri durante la prima parte dell’ultima edizione di “Uomini e Donne”. Il bel genovese è stato corteggiatore e poi scelta dell’allora tronista Sophie Codegoni. La storia tra i due è poi naufragata solo dopo qualche settimana e a quanto pare, è stata l’ex tronista a non volere che proseguisse. Appartenevano a due mondi differenti e oggi lei fa coppia fissa con Fabrizio Corona.

Adesso, a distanza di qualche mese dai fatti, Ranieri è tornato a parlare. Attraverso un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”, l’ex corteggiatore ha confessato come abbia fatto a ripartire dopo la delusione patita. Ha dichiarato che il suo cane e i libri lo hanno aiutato molto, questo è un periodo tranquillo se non fosse per le notizie circolate ed ecco che il riferimento a Sophie è stato un attimo.

Ha detto che molti messaggi gli sono arrivati e questo gli ha fatto tornare alla mente la loro brusca rottura. Matteo, nel raccontare, ha svelato un aneddoto che ha sorpreso. Il ragazzo difatti, ha tirato in ballo Gemma Galgani. Ormai Gemma si è trasferita da Torino a Roma e vive in pianta stabile nella capitale, dove le è più comodo prendere parte alle registrazioni del talk show.

Matteo ha svelato che è stato a Roma di recente, per prendere parte al Festival della Filosofia e lì ne ha approfittato per vedere la Galgani e farle un regalo. Da buon Genovese, Matteo le ha fatto avere il pesto di Camogli. Sicuramente la dama avrà apprezzato il gesto, così come Ranieri le ha fatto questo regalo perché dopo il percorso a “Uomini e Donne” non aveva avuto modo di ringraziarla per la sua gentilezza.

Insomma Matteo è ripartito dal suo cane e dalle sue passioni: lo sport e la lettura. Adesso ha anche una nuova amica: Gemma, sulla quale potrà sicuramente contare sempre. Chissà se rivedremo Matteo a settembre ancora a “Uomini e Donne”, magari nelle vesti di tronista. Al momento ha ammesso che ad agosto raggiungerà Davide Donadei e Chiara Rabbi in Puglia, per una vacanza tra amici.