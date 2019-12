U&D, Martina Luchena parla del dramma della mamma: "Lei è una combattente"

Martina Luchena è conosciuta per aver partecipato nella stagione 2016-2017 nel Trono Classico di Uomini e Donne come corteggiatrice di Riccardo Gismondi, anche se la ragazza non fu la sua Scelta. La ragazza adesso sui social ha spiegato il dramma di sua madre Simona. La donna infatti è stata colpita da un brutta malattia, ma adesso la situazione sembra sotto controllo.

Approffittando degli Auguri di Buon Natale, la ragazza ha svelato il dramma che l’ha colpita otto mesi fa con un post su Instagramm con queste parole: “Otto mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quella brutta malattia.. quel brutto male che preferisco non nominare… Mi sono ripromessa che sarebbe rimasta una cosa nostra, il nostro “segreto” da proteggere e che vi avrei confidato alla fine di tutto”.

Subito dopo però la ragazza ha scritto che l’incubo è finito, infatti sempre su Instagramm, ha annunciato: “Vediamo di nuovo la luce alla fine del tunnel, quella luce che mia mamma ha sempre avuto: positiva, combattente, determinata, forte… ha fatto sì che, con il suo amore, la nostra famiglia diventasse ancora più unita e che i valori che ci ha sempre insegnato diventassero ancora più saldi!”.

Martina Luchena, sua madre e tutta la sua famiglia quindi hanno superato questo momento molto difficile, tuttavia la ragazza nella sua vita purtroppo ha dovuto superare altre tragedie. Nel luglio del 2017, il padre Donato si è tolto la vita a seguito di una brutta depressione, mentre esattamente un anno dopo anche l’adorata nonna Francesca è venuta a mancare.

Questa volta, invece, per fortuna tutto è andato per il meglio e sempre sui social Martina ha concluso il suo post con queste parole: “E quindi ora posso dirvi che, malgrado il dolore provato quest’anno, questo non poteva essere il Natale più bello, con la famiglia e tanto tanto amore!”.