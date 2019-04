U&D, Martina Luchena criticata per aver partecipato all’evento di Rihanna

Martina Luchena, che tutti ricordano come ex corteggiatrice del tronista Riccardo Gimondi a “Uomini e Donne“, ha partecipato nelle scorse settimane ad un evento di Rihanna che si è tenuto a Londra. La foto di Martina in compagnia della cantante ha fatto il giro del web scatenando non poche critiche e polemiche nei suoi confronti.

Sul profilo Instagram dell’ex corteggiatrice infatti sono arrivati moltissimi commenti negativi circa la sua partecipazione all’evento, anche se molti utenti, invece, hanno fatto il tifo per lei e si sono complimentati per il suo successo. Ecco perchè la stessa Luchena sotto all’immagine che la ritrae assieme a Rihanna ha scritto: “Incredula, emozionata, entusiasta ed incredibilmente vero!!”.

“Per quanto sia brava e io sia felice per lei, secondo me non a livelli di un evento del genere. Un lavoro che fa da poco comunque, e manco fosse Chiara Ferragni” ha criticato un utente, aggiungendo inoltre che a suo avviso avrebbero dovuto scegliere persone più famose per eventi di questo calibro o per lo meno persone con maggiore esperienza. Immediata la risposta di Martina che, stizzita dalla situazione, ha chiosato: “È Rihanna che ha scelto me, un motivo ci sarà!”.

Non è finita qui, perchè l’utente ha continuato imperterrita a prendere in giro l’ex corteggiatrice: “Credici” ha infatti scritto, sottolineando come la risposta di Martina fosse stata tutto tranne che umile. Per l’utente in questione la ragazza dovrebbe essere più gentile con i suoi followers, soprattutto perchè è proprio grazie a loro che si è fatta strada nel mondo della moda.

Martina conclude sostenendo di dimostrare sempre l’importanza che i followers hanno all’interno della sua vita, ma crede che nel suo lavoro nulla viene regalato e il raggiungimento del fantastico e incredibile traguardo da lei raggiunto sia dovuto anche “al gran mazzo di lavoro che io e il mio team ci facciamo!”.