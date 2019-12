U&D, Mariano Catanzaro e quell’indimenticabile gesto di Maria De Filippi

Maria De Filippi deve parte del suo successo alla sua umanità e al suo atteggiamento materno e protettivo soprattutto nei confronti dei giovani. Gran parte dei suoi programmi di successo la vedono a stretto contatto proprio con i giovani, difatti “Amici“, il trono classico di “Uomini e Donne“, ne sono la prova.

E proprio della sua immensa capacità di riuscire a leggere nell’animo delle persone, ne ha “goduto” l’ex tronista Mariano Catanzaro. Mariano ha svelato un retorscena che ha vissuto quando era ancora tronista e che lo vede coinvolto proprio insieme a Maria De Filippi. Il percorso di Mariano è stato abbastanza tormentato, difatti il bel napoletano concluse la sua esperienza con una scelta un pò insolita.

Mariano ha rilasciato un’intervista a “Sologossip.it” e si è confessato in merito all’avventura vissuta nel talk show dei sentimenti. Ha raccontato che l’esperienza non lo ha per niente cambiato, che nonostantele durante le serate nei locali i suoi sostenitori fossero in tanti, non si è mai montato la testa e a chi gli chiedeva il perchè rispondeva: “Sono uguale a te, perchè dovrei credermi chissà chi?“.

La sua solarità e simpatia sono sempre stati i tratti distintivi di Catanzaro e nel programma è stato soprattutto apprezzato per questo. Il linguaggio adottato è sempre stato il napoletano e proprio in merito a ciò, Maria De Filippi gli si avvicinò in privato, con l’intento di dargli un consiglio spassionato. Mariano ha raccontato che una volta mentre usciva dallo studio Maria gli chiese come stesse e gli disse di stare tranquillo, di comportarsi come voleva tanto la gente avrebbe sempre parlato.

Lo spronò a vivere l’esperienza così come voleva, fregandosene di tutto e tutti, difatti Maria gli disse: “Se vuoi parlare napoletano fallo, fregatene“. Insomma Maria ha spronato Mariano ad essere se stesso, ciò denota ancora una volta quanto Quenn Mary punti a far uscire il lato “vero” delle persone con le quali ha a che fare.