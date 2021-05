U&D, Maria Tona rompe il silenzio e sbotta: "Carne da macello"

Molti fan di “Uomini e Donne” hanno notato che Maria Tona non è più seduta nel parterre femminile del dating show di Maria De Filippi e si sono chiesti il perché di questa assenza. Sul sito “piudonna.it” è lei stessa a fare chiarezza e spiegare – in parte – i motivi dietro a questa decisione.

Maria si è fatta notare per il suo carattere molto deciso e combattivo, ma non è riuscita a trovare l’anima gemella all’interno del programma e ora cerca di spiegare come mai non sia arrivato anche per lei il principe azzurro che tutte le dame del parterre sperano di incontrare davanti alle telecamere di Canale 5: “Questa è una delle domande a cui ancora non ho risposto ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo “carne da macello”, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che provo“.

Maria Tona parla della sua esperienza a Uomini e Donne

Continua poi dichiarando che tra gli uomini del parterre non è riuscita a trovare qualcuno di vero e sincero, e questo è stato uno dei motivi che l’hanno spinta a mollare, ma non è tutto, infatti il vero motivo per il quale non sarà più present lo potrà rivelare solo a fine maggio: “Il motivo per cui non sono stata più invitata lo potrò dire solo a fine maggio”.

In molti l’hanno accusata di essere nel programma solo per cercare visibilità, e questa accusa le pesa molto: “Questo argomento mi fa inviperire. Non c’è una persona lì dentro che non stia li per le telecamere”. Precisa che nel suo passato il mondo dello spettacolo è sempre stato presente tra film, teatro e televisione. Ammette di avere sponsorizzato il suo lavoro inerente medicina estetica e la chirurgia plastica la con foto, interviste e video: “Non è differente da tutto quello che hanno fatto gli altri. Forse l’unico che all’inizio ho frequentato e che era più onesto era Paolo Gozzi” , confessa senza alcun timore Maria.

Su Gemma Galgani non si sbilancia, ammette che sia una donna intelligente e stupenda, ma si riserva di esprimere la sua opinione in un altro momento. Conclude annunciando che presto metterà chiarezza su questa sua “sparizione”, anche se sarà sempre riconoscente per l’opportunità che le è stata data: “L’esperienza al dating show è stato un percorso che non rinnego e ringrazio Maria in primis”.