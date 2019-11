"U&D": Maria De Filippi spiega il motivo del successo del libro di Giulia De Lellis

Per molti è definita la vera “regina della tv“, Maria De Filippi è divenuta una vera icona della televisione italiana; un vero talento naturale nel condurre programmi di immenso successo. Gli indici di share impennano ogni qualvolta la presentatrice si cimenta a condurre i suoi programmi, anche solo come ospiti d’eccezione.

Di recente infatti è stata ospite del programma condotto da Adriano Celentano “Adrian“, nel disperato tentativo di aumentare gli indici di ascolto del programma, ed in parte ha mantenuto le aspettative della direzione Mediaset. La De Filippi ha da sempre condotto due programmi in particolare che sono divenuti negli anni delle garanzie sotto il profilo di share; ovvero si parla di “Uomini e Donne” ed il talent show “Amici“.

Col tempo hanno giustamente subito delle rimodulazioni, per esempio “U&D” è stato anche il aggiunto il trono Over, e Maria svela la sua reale preferenza tra i due troni, dichiarando che il trono over ha una marcia in più, mentre i protagonisti di quello classico sono troppo concentrati sui social.

Inoltre la conduttrice rivela anche il reale motivo dell’immenso successo che ha avuto Giulia De Lellis, anch’essa divenuta famosa grazie alla sua storia d’amore, consumata proprio nel famoso programma succitato. Maria afferma che Giulia, divenuta una nota influencer, ha venduto oltre le 100 mila copie del suo libro, intitolato ” Le corna stanno bene su tutto! Ma io stavo meglio senza“, semplicemente per il fatto che la ragazza ha coinvolto un bacino d’utenza molto giovane, ma soprattutto molto numeroso.

Secondo la De Filippi infatti, a differenza degli autori che scrivono in maniera molto più impegnata, essi presenziano sempre nei soliti programmi di nicchia, dove hanno una fetta di pubblico molto selezionata e restrittiva, a differenza per esempio di “U&D” dove invece riesce sempre ad avere un ottimo indice di share ad ogni puntata; infatti aggiunge a tal proposito: “Se Cazzullo, per dire un nome, venisse a Uomini e Donne raggiungerebbe un tipo di pubblico che non ha“.