U&D, Marco Firpo si dichiara a Gemma Galgani: "Ha le chiavi di casa mia e del mio cuore"

La nuova stagione di “Uomini e Donne” non è ancora iniziata e già si prospetta ricca di colpi di scena. D’altronde il talk show dei sentimenti non si smentisce mai e anche quando non va in onda, non fa altro che far parlare di sé. A fine agosto ripartiranno le registrazioni (vedremo le puntate sul piccolo schermo solo a settembre) e già si preannunciano infuocate e piene di trash come siamo abituati.

Se da un lato Dagospia ha annunciato l’arrivo della prima tronista trans, una ragazza che prima era uomo e poi è diventata donna completando il suo percorso di transizione, dall’altro non poteva non essere Gemma Galgani la protagonista. La dama torinese ci ha sempre abituato a continui colpi di scena e questa volta non è stata da meno.

Qualche settimana fa, intervistata dal magazine di “Uomini e Donne” ha ammesso di pensare ancora al suo ex, Marco Firpo. In molti hanno ipotizzato che ciò potrebbe fungere da apri pista al ritorno di Marco in trasmissione, idea non completamente errata. Difatti lo stesso Firpo ha in qualche modo avallato le parole della Galgani.

Marco, intervistato anch’esso dal magazine della trasmissione ha ammesso che Gemma ha ancora le chiavi di casa e non solo, possiede anche le chiavi del suo cuore. Una dichiarazione in piena regola quella del cavaliere che non ha nascosto di pensare ancora alla dama torinese. Nello specifico Marco ha ammesso che non c’è giorno della sua vita in cui non pensi a lei.

A casa non ha la televisione, per cui non ha seguito il percorso della Galgani a “Uomini e Donne”, nell’ultimo periodo. Anche se non nasconde il fatto che a volte va a casa di un amico che invece è sintonizzato su Canale 5 e evita di guardare Gemma. Gli fa molto male come viene attaccata, soprattutto da Tina. Firpo, che negli ultimi anni ha avuto diverse operazioni al cuore, non sa però se tornerebbe in trasmissione.

“Non saprei… al momento Gemma è un ricordo. Un ricordo molto bello, così come la trasmissione. Non so se me la sentirei di tornare, se dovessi rispondere proprio adesso. Mi piacerebbe rivederla al più presto“, queste le sue parole. Dunque, il ritorno di Marco non è completamente da escludere e sicuramente qualora ciò dovesse accadere, prepariamoci all’ennesima guerra tra Tina e Gemma.