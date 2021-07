U&D, Marco Firpo conquista il web: l’iniziativa benefica dopo 3 interventi al cuore

La partecipazione di Marco Firpo a “Uomini e Donne” ha lasciato il segno, infatti dopo anni di assenza i fan del dating show di Maria De Filippi lo ricordano ancora con molto affetto. La sua tagliente ironia durante la conoscenza con Gemma Galgani lo ha reso popolare, anche se per problemi di salute ha dovuto allontanarsi dalle telecamere di Canale 5.

Firpo, infatti, nell’ultimo anno si è dovuto sottoporre a 3 interventi a cuore aperto che però non gli hanno tolto la grinta e quell’entusiasmo che lo hanno sempre contraddistinto, così come ha specificato una sua amica con un post sul suo profilo Facebook: “Nonostante 3 interventi a cuore aperto fra tutto circa 1 anno di cliniche ed innumerevoli terapie e cure che avrebbero stroncato un elefante …..il mio amico Marco Firpo non ha perso lo spirito…… buona vita”.

Marco Firpo testimonial del “Disability Pride Italia”

E a dimostrazione che queste parole sono più che meritate, Firpo in questi giorni è stato testimonial di un’iniziativa benefica, il “Disability Pride Italia“. Non è la prima volta che l’ex cavaliere di “Uomini e Donne” rappresenta questa manifestazioni che ogni volta gli regala tante soddisfazioni.

Innumerevoli infatti sono state le dimostrazioni di affetto e stima da parte dei fan che lo seguono ancora nonostante la sua lontananza dal piccolo schermo: “Felicissimo di essere stato testimonial ieri al Disability Pride Italia … è sempre bello partecipare ad eventi benefici come questo … ringrazio tutti”.

Va detto che anche Firpo mantiene vivo questo legame, pubblicando costantemente magnifici scorci della sua amata Framura, la località ligure dove risiede e che tanto adora. Tra i tanti messaggi, molti lo esortano a tornare in trasmissione e questa possibilità non sembra nemmeno tanto remota, visto e considerato le ultime affermazioni della sua ex fiamma Gemma Galgani che ha ammesso di pensare ancora a lui. Vedremo presto se anche nei pensieri di Firpo c’è ancora la dama torinese.