U&D, Manuel Vallicella ringrazia i fan e lo staff che ha curato la sua mamma: il video che ha commosso il web

Manuel Vallicella, il particolare tronista di “Uomini e Donne“, ha recentemente perso la sua adorata mamma, ammalata da tempo di una terribile malattia che ha avuto la meglio su di lei, il morbo di Parkinson. Vallicella ha fatto sapere ai suoi fan di questa inconsolabile perdita tramite una foto postata su Instagram in cui si vedeva il ragazzo teneramente abbracciato alla madre e poche parole a dimostrare tutto l’amore e il dolore: “Fai buon viaggio Amore mio!”.

In queste ore, Manuel ha voluto ricordare il suo angelo con un video recente in cui si vede la sua mamma intenta a lavorare a maglia, provata per la battaglia che stava coraggiosamente affrontando contro il male che aveva invaso il suo corpo, ma non la sua anima! Così eccola che saluta con un gesto della mano e le parole di Manuel scritte accanto: “Lei avrebbe salutato così, nel suo modo: dolce e garbato come sempre”.

I ringraziamenti di Manuel Vallicella

Il ragazzo vuole ringraziare tutti coloro che si sono presi cura di sua madre con tutto l’affetto che avevano a disposizione: “Volevo spendere poche ma significative parole per tutto lo staff della casa di riposo O.A.S.I di Cazzano di Tramigna per le amorevoli cure prestate alla mia cara mamma in questi ultimi tre anni. Le Direttrici, le Infermiere, e le OSS, persone straordinarie e incredibili che porterò sempre nel mio cuore”.

Il ricordo che i fan hanno di Manuel è di una persona schiva, molto riservata che aveva difficoltà a descrivere ciò che aveva dentro, ma che non riusciva a non farlo emergere dai suoi occhi ogni volta che parlava con Maria De Filippi, sapiente indagatrice della sua anima. Ricordiamo che Manuel ha abbandonato il trono proprio perché non riusciva a gestire tutto quel clamore e quella tempesta di emozioni, ma è sempre stato riconoscente per aver potuto avere quella possibilità.

Come ora, che non dimentica tutti i suoi fan che gli sono stati vicini in questi momenti di infernale dolore: “E poi voi che con tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato mi fate sentire meno solo in questo momento,il più duro della mia vita! Mando un abbraccio a ogni e dico ogni persona che mi abbia scritto un messaggio di condoglianze o che abbia pregato per mia mamma. Lei ci ha salutato per sempre ma mi piace pensare che sia sempre accanto a me. Ora Amore mio Riposa in Pace e proteggimi da lassù . Ti amo mamma e ti amerò per sempre! il tuo “piccolo” principe“.

Miriadi di messaggi hanno invaso il profilo Instagram di Manuel che ha tolto la sua foto e l’ha sostituita con un immagine totalmente nera che riesce a far capire lo stato d’animo attuale del ragazzo. Forza Manuel!!!