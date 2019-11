U&D, Manuel Galiano commenta la relazione tra la sua ex Giulia Cavaglià e Francesco Sole

Manuel Galiano ha partecipato al programma televisivo “Uomini e Donne” nelle vesti di corteggiatore lo scorso anno, nell’edizione 2018/2019, quando fu scelto dalla bella tronista torinese Giulia Cavaglià che lo preferì al corteggiatore Giulio Raselli (ex tentatore di “Temptation Island” ed attuale tronista di “Uomini e Donne”).

Manuel e Giulia iniziarono una storia d’amore che terminò dopo poche settimane, con un’accusa di tradimento avvenuto, secondo Giulia, quando Manuel si trovava ad Ibiza in compagnia di amici (accusa sempre smentita da Manuel).

Nei giorni scorsi l’ex corteggiatore è stato ospite della trasmissione radiofonica “Non succederà più” condotta da Giada De Miceli, in cui ha avuto occasione di parlare della fine della sua relazione con Giulia, esplicitare i pensieri riguardanti la nuova relazione della sua ex fidanzata e commentare il percorso televiso di Giulio Raselli.

La bella torinese è attualmente fidanzata con l’influencer e scrittore Francesco Sole, queste le parole di Manuel a riguardo: “Cosa ho pensato quando ho saputo che stavano insieme? Brava Giulia, hai capito tutto. Non mi ha né sorpreso né dato fastidio. Mi è completamente indifferente questa cosa.”

Manuel, che al momento dichiara di essere single, si è dimostrato infatti molto diplomatico: ha augurato alla coppia tutto l’amore e felicità del mondo, dichiarando di non sentire Giulia da diversi mesi, da quando lei gli inviò un messaggio audio che Manuel eliminò senza ascoltare.

Il giovane ha infine commentato il percorso a Uomini e Donne dell’ex rivale e corteggiatore di Giulia Cavaglià, Giulio Raselli, spiegando di non seguire il programma ma di essere sicuro che: “ Il tempo rivela sempre le persone per quello che sono” in merito ai dubbi riguardanti la sospetta complicità tra Giulia e la sua corteggiatrice Giulia D’Urso che conosce già da prima del suo arrivo al programma televisivo di Maria De Filippi.