"U&D", Luigi Mastroianni molto vicino a Giulia Costa: il commento di Irene Capuano

Entrambi hanno partecipato al più famoso dating show della televisione, ossia di “Uomini e Donne“,si parla Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Dopo un lungo corteggiamento, alla fine i ragazzi si innamorano e decisero di imbarcarsi in una nuova avventura amorosa.

Tuttavia questa nuova avventura non è stata delle migliori, se pur sulla carta i due sembravano fatti l’uno per l’altra, nel giro di poco tempo, appena due mesi dal loro fidanzamento, la coppia ha troncato la relazione, e di certo non nel migliore dei modi. A distanza di alcune settimane, in molti si sono chiesti il reale motivo per la quale la coppia abbia deciso di troncare il rapporto in maniera così netta e repentina.

Nonostante tale curiosità, i fan non hanno avuto risposta in merito, i due ragazzi infatti hanno preferito la riservatezza, senza divulgare il motivo della loro rottura. In una recente intervista infatti il dj siciliano Mastroianni, dietro anche invito dell’intervistatore, di svelare il motivo della rottura, il ragazzo ha preferito non parlare, e di cambiare discorso, affermando che sono motivazioni personali.

A distanza di tempo i due sembrano che abbiano superato la cosa, infatti in molti affermano di vedere Mastroianni uscire con ragazze sempre diverse. L’influencer Deianira Marzano infatti già in passato aveva affermato di avere le prove dove mostravano Luigi partire per Barcellona, in compagnia di Giulia Costa, ma Luigi in seguito ha categoricamente smentito.

Ancora Deianira Marzano afferma che di recente è stato visto Mastroianni, entrare in un albergo a Roma insieme ad Alessia Messina. Infatti la Marzano afferma di essere a conoscenza anche del numero della stanza alla quale hanno alloggiato i due ragazzi. Ovviamente una notizia del genere non poteva non finire anche alle orecchie di Irene Capuano, che commenta in merito: “Se vedete me felice riguardo alcune cose che vedo anche io, non solo voi, state tranquilli. L’importante è che stia bene io, ognuno è libero di rifarsi la vita in qualsiasi modo e soprattutto con chi vuole. Quindi state tranquilli, io sto bene.”