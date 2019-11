"U&D", Luigi Mastroianni fa chiarezza sul suo viaggio a Barcellona

La storia tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano è stata breve ma intensa; i due si fidanzarono proprio durante le frequentazioni del “trono classico“, e le cose sembravano andare davvero bene, trascorrendo un’estate all’insegna dell’amore. Poi qualcosa è andato storto, alla fine dell’estate i due si sono lasciati e non sembrano rimasti in ottimi rapporti.

Luigi è stato ospite ai microfoni di “Radio Radio“, dove ha chiarito la sua posizione in merito, affermando che alla base vi erano delle forti divergenze tra i due che apparivano. Infatti il ragazzo 25 enne ex tronista, afferma a proposito: “Ci sono state delle problematiche importanti sotto il nostro punto di vista, per il bene di entrambi abbiamo deciso di chiudere“.

Mastroianni non è molto avvezzo all’apertura di dialogo e su questo aspetto infatti preferisce non proferire parola, affermando che preferisce far rimanere la faccenda in assoluta privacy, non divulgando questioni di natura puramente personale; ciò che invece ha affermato è stato: “La decisione si prende in due, se ci si lascia ci si lascia in due, se si torna lo si fa in due“.

Ovviamente il ragazzo non ha escluso un eventuale ritorno di fiamma, mai dire mai, come egli stesso afferma, ma per il momento, secondo Luigi, non vi sono i presupposti adeguati per una seconda possibilità nella storia tra i due. Inoltre Mastroianni appare molto riservato anche sui commenti riguardanti la mastoplastica additiva di Irene, eseguita pochi giorni fa, sulla quale il siciliano ha preferito non pronunciarsi più di tanto.

In ultimo il ragazzo si è trovato a difendersi dalle accuse lanciate da Deianira Marzano, la quale ha affermato che il ragazzo ha trovato molto presto consolazione, in quanto lo aveva incontrato mentre viaggiava in compagnia su un aereo diretto a Barcellona. Ma Luigi afferma che in realtà lui viaggia molto spesso solo, o al massimo con fotografi e collaboratori per questione di lavoro: “A Barcellona sono partito da solo per un progetto di travel blogging. Se sono tornato con qualcuno? Ma magari fosse così semplice o così veloce“.