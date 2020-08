U&D, Lorenzo Riccardi sul conto di Nicola Vivarelli: "Sirius è un adescatore di nonnine che punta alla pensione"

Ormai è chiaro anche alle pietre: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono lasciati. La conoscenza tra la dama indiscussa del trono over di “Uomini e Donne” e il suo baby corteggiatore non è andata a buon fine. L’approdo di Vivarelli in trasmissione ha destato clamore, in quanto tra lui e Gemma intercorrono ben 44 anni di differenza.

Il caos è esploso, le critiche sono arrivate da ogni dove e pare che proprio questo sia stato il motivo che abbia spinto la dama torinese a troncare con Sirius. La coppia, dopo una paparazzata a Roma ai primi di giugno, non è più apparsa insieme. Nicola si è sfogato dichiarando che Gemma ha sempre ignorato i suoi inviti, mentre la Galgani non si è mai pronunciata in merito alla faccenda.

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è ormai alle porte e sicuramente è nel salotto dei sentimenti che la dama torinese racconterà la sua verità. Dunque, mentre i fatti hanno questo andamento, tanti, tantissimi personaggi hanno detto la loro sulla frequentazione tra la Galgani e Vivarelli e soprattutto riguardo alla loro differenza di età e al fatto che Sirius sia solo alla ricerca di visibilità.

Ebbene si, il pensiero comune è che Nicola voglia ottenere la fama e la popolarità e quale personaggio se non Gemma per raggiungere tale obiettivo? L’ultimo a pronunciarsi è stato l’ex tronista e opinionista di “Uomini e Donne”, Lorenzo Riccardi. Lorenzo, intervistato dal magazine “SuperGuida Tv” insieme alla sua compagna Claudia Dionigi, si è espresso sulla storia tra la Galgani e Srius.

Riccardi ha supportato la tesi del business, utilizzando parole non proprio carine nei riguardi di Vivarelli: “Sirius mi sembra un adescatore di nonnine che punta alla pensione. Non l’ha sfruttata però ha trovato il modo per far parlare di sé. Ha fatto qualcosa che nessuno avrebbe il coraggio di fare“.

A fare eco alle parole dell’ex tronista ci ha pensato la fidanzata Claudia, la quale ha dichiarato: “La penso come Lorenzo. Conosco bene Gemma e ci scriviamo spesso su Instagram. Lei è una grande donna e sono sicura che Sirius ha fatto tutto questo per visibilità. Ha ottenuto ciò che voleva. Gemma è un po’ ingenua perché quando vede un bel ragazzo va fuori di testa“.

Insomma, il pensiero di Lorenzo e Claudia è abbastanza chiaro: Sirius è solo alla ricerca di visibilità. A quanto pare, l’ufficiale di marina è riuscito nel suo intento, difatti non si fa altro che parlare di questa storia, nel web, sui giornali e nel mondo del gossip in generale. Su Instagram poi, Nicola ha ottenuto in pochissimo tempo un seguito molto molto forte, tutti fatti questi che avallano la teoria dei numerosissimi detrattori e Lorenzo e Claudia sono tra questi.