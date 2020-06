U&D, lo struggente messaggio di Gemma: "Non riesco a dimenticarti"

Gemma Galgani è a tutti gli effetti un personaggio del mondo dello spettacolo. Indubbiamente, la sua partecipazione al trono over di “Uomini e Donne“, del quale ancora oggi ne è la protagonista indiscussa, le è valsa notorietà e fama. E’ in trasmissione con l’intento di trovare l’uomo della sua vita, ma sicuramente una buona dose di popolarità non le dispiace affatto.

Negli ultimi anni non si fa altro che parlare di Gemma e ora più che mai, dato che ha accettato la corte di un giovane ragazzo di 26 anni, Nicola Vivarelli, mentre la dama torinese di anni ne ha 70. Le sue continue liti e discussioni con l’opinionista di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari, appassionano il pubblico, difatti le due in trasmissione danno vita a simpatici siparietti trash.

La Galgani però, attraverso il proprio profilo Instagram, ha dato vita ad uno sfogo triste che vede coinvolto il gatto Piripicchio, scomparso 4 anni fa. Piripicchio era il gatto di Gemma e dato che proprio in questi giorni cade l’anniversario della sua morte, la dama torinese lo ha voluto ricordare con queste splendide parole: “Era il 13 giugno quando mi hai lasciata ma non è trascorso un solo giorno in cui io non ti abbia pensato, si è fermato il tempo e non ti dimentico! Piri per sempre, Piripicchietto mio, Piripicchio! Amore“.

La Galgani, da 4 anni a questa parte non ha mai dimenticato il suo Piripicchio e come essa stessa ha ammesso, non passa giorno che non pensi a lui. Per la dama torinese non è stato facile superare la morte del suo gatto, difatti l’amico a quattro zampe era sempre con lei e la aiutava a non sentirsi mai sola, cosa che la stessa Gemma non ha mai nascosto.

La dama torinese ha voluto ricordare Piripicchio dedicandogli una storia Instagram nella quale compare un collage di tutte le foto più belle del gatto, con in sottofondo il brano “I Will Always Love You” di Whitney Houston. Si è trattato di un momento davvero emozionante che la Galgani ha voluto condividere con i suoi tantissimi followers.