U&D, lo sfogo di Armando Incarnato: "Non tutte sono così"

Forse il personaggio maschile più criptico e discusso di tutto il dating show di Maria De Filippi. Non si può infatti dire che Armando Incarnato non sia stato un cavaliere molto in vista a Uomini e Donne; spesso l’uomo era protagonista di numerose diatribe, sollevate spesso dagli opinionisti stessi, come nel caso di Gianni Sperti, che ha sempre accusato Armando di non essere per niente sincero.

Addirittura Sperti, ed anche la Cipollari aveva poi rincarato la dose, avevano accusato il cavaliere, non solo di non essere sincero, ma di essere ancora fidanzato in realtà, e di partecipare al dating show, non per cercare la sua anima gemella, ma bensì per ricercare notorietà e visibilità; accuse che ovviamente Incarnato in più occasione ha smentito, tentando di difendersi nel miglior modo possibile.

Nonostante la fine del programma, con ripresa a settembre, per Incarnato invece, gli haters e le critiche non hanno subito l’arresto insieme al programma, tutt’altro, sembrano infatti che siano acuite nell’ultimo periodo. Di recente infatti Armando ha postato una foto, dove scrive che spera di trovare una donna che lo faccia diventare un uomo.

In molti hanno criticato aspramente il commento del cavaliere, dividendo i commenti tra chi afferma che per diventare un uomo non serve necessariamente una donna, e chi invece lo accusa ancora una volta che non stia partecipando a Uomini e Donne per ricercare una donna, bensì per i motivi succitati.

Dalle risposte di difesa di Armando, si denota anche una certa frustrazione, infatti si legge: “Ogni volta che ho mostrato il cuore ho ricevuto in cambio il cervello“. Allo stesso tempo, il cavaliere critica anche tutte le ragazze che partecipano al programma, ai fini unici di sponsorizzazione e di fare teatrini per acquisire fama; è pur vero però che Armando ha comunque espresso qualche eccezione alla regola, affermando che non tutte fanno così, ma la maggior parte.