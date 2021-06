U&D, l’intervista a Maria Tona: "Ho avuto paura di essere attaccata come Gemma"

L’ex dama del trono over di “Uomini e Donne” Maria Tona si racconta in una intervista al portale di “Piùdonna” parlando della sua avventura nel dating show. Rivela di avere alcune caratteristiche in comune con Gemma Galgani ma che fino a questo momento ha tenuto per se per paura nell’essere giudicata male in studio.

Difatti ammette che prima di entrare negli studi di Canale 5 ha vissuto un periodo molto difficile a causa di una relazione andata male con un ragazzo più giovane di lei. Nonostante abbia tentato in tutti i modi di conoscere un cavaliere più grande di lei, ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare la trasmissione poiché priva di stimoli.

L’intervista a Maria Tona

Maria Tona, intervistata da “Piùdonna”, ha voluto ringraziare gli autori per il trattamento ricevuto nel programma: “Io sono entrata nel programma con una grande depressione dovuta alla fine di una storia importante con un ragazzo molto più giovane di me. Ho tentato in tutti i modi di fare un percorso e devo dire che il programma mi ha aiutata tantissimo a superare il dolore“.

Ammette che durante la sua esperienza a “U&D” non è mai stata lucida del tutto anche per paura di dire nell’essere stata fidanzata con un ragazzo di 19 anni più giovane di lei. Proprio per questo motivo si paragona a un’altra dama: “Mi sentivo giudicata perché avevo paura di essere attaccata come Gemma, che ha avuto filo da torcere a causa delle sue relazioni con uomini più giovani”.

Dopo le varie delusioni ottenute nel programma, ha deciso di abbandonare poiché per lei bisogna partecipare solamente se ci si vuole trovare davvero l’uomo della vita, mentre lei in quel momento si sentiva abbastanza insicura. A settembre non esclude comunque un suo ritorno, siccome ammette che ora si sente meglio e vorrebbe davvero trovare la sua anima gemella.