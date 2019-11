U&D: l’ex tronista Sara Tozzi torna con l’ex fidanzato

Sara Tozzi, insieme con Giulia Quattrociocche, è stata una delle troniste designate per l’edizione 2019/2020 del programma televisivo condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne”. La bella 22enne, dopo essere stata una single tentatrice del docu-reality di Canale 5 “Temptation Island”, ha deciso di abbandonare il trono dopo poche settimane dall’inizio del programma televisivo, nonostante avesse iniziato a frequentare i corteggiatori.

Sara ha deciso di abbandonare il trono in quanto non ancora pronta a dedicarsi a nuove frequentazioni e ad iniziare un’ipotetica storia d’amore. La bella Sara ha infatti rivelato di pensare ancora al suo ex fidanzato, Francesco Riccò, e di sentirsi ancora legata a lui dal punto di vista sentimentale pur non essendoci stati incontri tra i due, come ha anche rivelato al settimanale “Uomini e Donne Magazine“.

Sara ha deciso così di abbondare il trono ed evitare di prendere in giro i numerosi corteggiatori scesi per corteggiarla. A distanza di poche settimane i due ragazzi sembrano essere tornati insieme, come testimonia una foto pubblicata nel profilo Instagram di Francesco, giovane 22enne di Modena, raffigurante i due ragazzi con sfondo un bellissimo tramonto.

La foto è inoltre accompagnata da una dolce didascalia scritta da Francesco: “Sei dentro di me dal primo giorno e ogni giorno resti l’unica che vorrei ci rimanesse sempre. Ti amo“. Parole che non lasciano spazio ad alcun dubbio: i due ragazzi sono tornati insieme.

Al di sotto della foto postata su Instagram raffigurante l’ex tronista Sara Tozzi e il suo amato Francesco ci sono stati numerosi commenti positivi nei confronti della coppia. Molti telespettatori di “Uomini e Donne” hanno infatti augurato loro il meglio, apprezzando la sincerità della bella Sara che ha rinunciato ad un’esperienza televisiva in grado di garantire facili guadagni in nome del sentimento per Francesco.