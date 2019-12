U&D, l’ex tronista Rosa Perrotta confessa: "Con Pietro non è più come prima, c’è un calo del desiderio"

Rosa Perrotta è stata una delle troniste più amate e odiate nella storia di “Uomini e Donne“, ha vissuto l’esperienza nel talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi, qualche anno fa e proprio grazie alla trasmissione ha trovato l’uomo della sua vita, Pietro Tartaglione. Nel programma Rosa era appunto la tronista e Pietro il suo corteggiatore, il ragazzo fu scelto dalla Perrotta e ancora oggi appaiono felici insieme.

Il percorso di Rosa fu abbastanza tormentato, soprattutto a causa dei continui attacchi da parte dell’opinionista Gianni Sperti, il quale non credeva alla veridicità del percorso della Perrotta, in quanto in passato tra lei e l’altro corteggiatore, Alex Adinolfi, vi era stata una conoscenza. Tutti un pò appoggiavano Gianni, anche se alla fine il colpo di scena avvenne, proprio perchè Rosa scelse Pietro rifiutando di fatto Alex.

Oggi Rosa e Pietro vivono felici la loro storia e a coronare il loro amore, quattro mesi fa è arrivato Domenico, detto Dodo, il loro bambino. Si è più volte parlato di matrimonio, ma la coppia ha deciso di posticipare il lieto evento proprio a causa della nascita del piccolo. Rosa ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini e ha raccontato come dopo la nascita del bambino, le cose tra lei e Pietro siano un pò cambiate.

I due non hanno mani nascosto che la passione fosse alle stelle, ma adesso, per stessa ammissione di Rosa qualcosa è mutato. Difatti la Perrotta ha dichiarato: “Pietro non mi ha sfiorata per mesi, anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio allucinante. Il mio uomo nel soffre, ma è come se adesso il mio corpo appartenesse solo a mio figlio“.

Insomma la coppia sta attraversando un momento delicato, ma nonostante ciò progetta il proprio futuro. Difatti Rosa ha dichiarato che presto si trasferiranno da Napoli a Milano e si sposeranno quando il piccolo Dodo sarà cresciuto abbastanza da poter portare le fedi all’altare. Insomma si tratta solo di un momento particolare che sicuramente Rosa e Pietro saranno in grado di lasciarsi alle spalle.