U&D, l’ex tronista Giulia Quattrociocche è in dolce attesa: chi è il padre?

Giulia Quattrociocche ha animato il trono classico di “Uomini e Donne” durante la prima parte della stagione appena conclusasi. La giovane romana, dopo un percorso durato qualche mese, scelse Daniele Schiavon improvvisamente in studio, difatti dopo un ballo la tronista confessò di non poter più nascondere i suoi sentimenti e che sarebbe uscita insieme a Daniele.

La coppia, durò il tempo di Natale e Santo Stefano e così dopo pochissimi mesi insieme annunciarono la rottura. Oggi sembrerebbe che Giulia sia in dolce attesa, ma in molti si domandano chi sia il padre del bambino dato che l’ex tronista non sembrava essere fidanzata. Cerchiamo di comprendere che cosa è accaduto. Giulia non è mai stata una tipa social e difatti dopo la rottura con Daniele, ha fatto perdere le sue tracce.

A dare la notizia della dolce attesa è stata la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover“, dove si legge: “Lei convive da tempo con un uomo…E adesso aspetta un figlio da lui…Auguri Giulia Quattrociocche“. Insomma dalla fanpage si ha qualche informazione in più sulla vita privata della Quattrociocche e sembrerebbe che da tempo convivesse con un uomo e che proprio da questi, aspetta un bambino.

La notizia non è di certo passata inosservata e l’influencer Amedeo Venza l’ha commentata, gettando ombre sulla faccenda. Difatti Venza non appare molto convinto della cosa e attraverso alcune storie Instagram, ha dichiarato: “Si lascia con Daniele pochi mesi fa…Lei si fidanza con un altro e ora aspetta un bambino…Tutto molto strano…Comunque auguri e figli maschi…“.

Se da un lato Venza appare assai sorpreso da questa notizia, dall’altro Daniele Schiavon, ex della Quattrociocche, non ha proferito parola in merito. Che decida di mantenere la via del silenzio? Oppure attraverso i social dirà la sua? Al momento anche l’ex tronista tace, ma nel suo caso è nota per la riservatezza che ha sempre dichiarato di avere.