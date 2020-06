U&D, l’ex moglie di Sammy esce allo scoperto: "No comment"

Sammy Hassan si è fatto conoscere grazie alla sua partecipazione a “Uomini e Donne“, come corteggiatore della tronista Giovanna Abate. Sammy è separato, ha un bambino e il fantasma dell’ex moglie aleggia nel delicato e travagliato percorso che la Abate e Hassan hanno portato avanti a “Uomini e Donne”, discutendo e litigando spesso. Giovanna ha vissuto un percorso differente rispetto a quelli tradizionali.

Difatti a causa del Coronavirus ha dovuto interrompere in fase embrionale il suo percorso e quando si è tornati con la formula della chat, ha ripreso la conoscenza con Alessandro e Sammy e conosciuto Davide Basolo. Si è subito compreso che Giovanna fosse molto interessata a Sammy e dunque i due hanno portato avanti un percorso fatto di litigi su litigi. Uno dei motivi iniziali di screzio trai due, è riconducibile all’ex moglie di Sammy e al fatto che abbiano trascorso insieme la quarantena.

Giovanna ha manifestato dissenso per questa cosa e adesso l’ex moglie del corteggiatore è uscita allo scoperto e al portale “Fanpage.it“, ha raccontato quale sia realmente il loro rapporto oggi e quale l’interesse di Hassan nei riguardi di Giovanna. In merito ad un eventuale ritorno di fiamma tra Sammy e la sua ex, la donna ha dichiarato: “Non c’è stato un ritorno di fiamma ma lui ha sempre manifestato la voglia di ricucire la sua famiglia, eccetto che durante il trono di Giovanna”. Alla domanda se Sammy sia pronto per una nuova storia, la risposta è stata eloquente: “Rispondo ‘No comment’, facciamo così“.

In merito all’aver trascorso insieme ad Hassan la quarantena, la sua ex moglie ha dichiarato che abitando ad 1 km di distanza, ogni pomeriggio si incontravano nel giardino di casa e trascorrevano del tempo insieme al loro bambino. Il discorso è poi virato sul fatto che Sammy fosse distante dalla Abate, durante il periodo della chat, manifestando il dispiacere per aver perso il lavoro e in merito la risposta della donna è stata: “Io ho una mia idea molto chiara e definita ma non la rendo pubblica. Se una persona è presa, ti pensa a prescindere dalla condizione lavorativa. Non sto dicendo che Sammy non ce l’abbia in testa ma questo è quello che penserei io nei suoi panni“.

Insomma, stando alle parole dell’ex moglie di Sammy, l’interesse dell’uomo nei riguardi di Giovanna non è eccessivo e pure se non lo ha detto esplicitamente, lo si intuisce. Eppure stando alle anticipazioni de “Ilvicolodellenews“, la Abate ha fatto la sua scelta e questa sarebbe ricaduta proprio su Sammy, il quale le avrebbe risposto di si. Le parole dell’ex moglie dell’uomo, cozzano con la risposta data da quest’ultimo a Giovanna. Vedremo se supereranno indenni l’estate.